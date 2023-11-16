Son dakika: A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktik uygulamalar yapıldı. Son bölümde ise çift kale taktik oyun oynandı.

Öte yandan üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Hakan Çalhanoğlu ise antrenmanda yer almadı.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 11.00'de tesislerde basına kapalı bir antrenman yapacak. A Milli Takım kafilesi, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'na ait uçakla Almanya ile oynanacak özel maç için Berlin'e gidecek.