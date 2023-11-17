A Milli Takım’da Almanya maçı hazırlıkları devam ediyor

Ay-yıldızlıların antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekilleri Yalçın Orhan, Yusuf Günay, Mustafa Eröğüt, Millî Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyeleri Talat Papatya ve Cengiz Erdim ile Genel Sekreter Taner Senseven tribünden takip etti. Milliler, yarın kamp yaptığı otelde basına kapalı olarak gerçekleştirilecek son antrenmanla Almanya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Türkiye, yarın TSİ 22.45'te Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Almanya ile karşılaşacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek.