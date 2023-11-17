Başkanlara ceza yağdı!

FDK, son dönemlerde yaptıkları açıklamalar nedeniyle kulüp başkanlarına ağır fatura çıkardı.gerekçesinde ise "Sayın Ali Koç'un bir TV programında ve Yüksek Divan Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin TL ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. PFDK,ve 410 bin TL para cezası keserken, Trabzon Kulübü de 200 bin TL cezalandırıldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı200 bin lira fatura çıktı.