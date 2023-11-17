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Giriş Tarihi: 17.11.2023

Başkanlara ceza yağdı!

Başkanlara ceza yağdı!
PFDK, son dönemlerde yaptıkları açıklamalar nedeniyle kulüp başkanlarına ağır fatura çıkardı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a 45 gün ceza veren Disiplin Kurulu, gerekçesinde ise "Sayın Ali Koç'un bir TV programında ve Yüksek Divan Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin TL ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. PFDK, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a da yaptığı açıklamalardan dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 410 bin TL para cezası keserken, Trabzon Kulübü de 200 bin TL cezalandırıldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ise 200 bin lira fatura çıktı.

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Başkanlara ceza yağdı!
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