Başkanlara ceza yağdı!

PFDK, son dönemlerde yaptıkları açıklamalar nedeniyle kulüp başkanlarına ağır fatura çıkardı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a 45gün ceza veren Disiplin Kurulu, gerekçesinde ise "Sayın Ali Koç'un bir TV programında ve Yüksek Divan Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem ve diğer müsabakagörevlileri hakkındakiaçıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin TL ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. PFDK, Trabzonspor BaşkanıErtuğrul Doğan'a da yaptığıaçıklamalardan dolayı 45gün hak mahrumiyeti ve 410 bin TL para cezası keserken, Trabzon Kulübü de 200 bin TL cezalandırıldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ise 200 bin lira fatura çıktı.