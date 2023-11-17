Cedric Bakambu’yu AEK istiyor

Devre arasında hareketli bir transfer dönemi geçirmeyi planlayan Galatasaray'da çarpıcı bir gelişme yaşandı. Cedric Bakambu'ya Yunanistan'dan talip çıktı. Galatasaray'ın devre arasında elden çıkarmak istediği Demokratik Kongolu forvet Cedric Bakambu'ya AEK talip oldu.

Daha önce Olympiakos'ta forma giyen 32 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon forma giydiği 11 maçta sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Bakambu, tek golünü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e attı. Kongolu golcü için sezon başında 700 bin Euro bonservis bedeli ödenmişti. (Akşam)