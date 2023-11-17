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Giriş Tarihi: 18.11.2023 00:55

EURO 2024 Elemeleri 7 maçla devam etti

EURO 2024 Elemeleri 7 maçla devam etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinin 9. haftasına 7 maçla devam edildi.

EURO 2024 Elemelerinin 9. haftasının ikinci gününde C, E ve H gruplarında karşılaşmalar oynandı.

E Grubu'nda Arnavutluk, deplasmanda Moldova ile 1-1 berabere kalarak finallere çıkmayı garantilerken, H Grubu'nda Danimarka konuk ettiği Slovenya'yı 2-1 mağlup ederek finallere adını yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

İtalya-Kuzey Makedonya: 5-2

İngiltere-Malta: 2-0

E Grubu:

Moldova-Arnavutluk: 1-1

Polonya-Çekya: 1-1

H Grubu:

Kazakistan-San Marino: 3-1

Finlandiya-Kuzey İrlanda: 4-0

Danimarka-Slovenya: 2-1

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EURO 2024 Elemeleri 7 maçla devam etti
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