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Giriş Tarihi: 17.11.2023 20:09

Fenerbahçe, MHK Başkanı İbanoğlu'nu istifaya davet etti!

Fenerbahçe, MHK Başkanı İbanoğlu’nu istifaya davet etti!

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun istifa etmesi gerektiğini ileri sürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada MHK Başkanı İbanoğlu'nun sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduğunu öğrendikleri belirtildi.

Ahmet İbanoğlu'nun kendince ortaya koyduğuna inandıkları ilkesel duruşu saygıyla karşıladıklarının aktarıldığı açıklamada, "Bu ilkesel duruş doğrultusunda kendisi tarafından atılması gereken ilk adım, başkanlığını yaptığı futbolun en önemli kurulu olan MHK'den, hakemleri etki ve baskı altında bırakmamak için derhal istifa etmek olmalıdır. Bu adım atılmadan yapılan bu suç duyurusu ile adil, şeffaf ve tarafsız olmak zorunda olan kurumların ve yöneticilerin, Fenerbahçe karşısında bir taraf oldukları bir kez daha gözler önüne serilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, MHK Başkanı'nın başkanımız Ali Koç'a yaptığı suç duyurusu hakkında bilgisi ve onayı var mıdır?" ve "MHK Başkanının, herhangi bir kulüp başkanına karşı bu şekilde bir şikayette bulunması neticesinde, yönetimindeki hakemlerin alacağı mesaj tam olarak nedir?" soruları yöneltildi.

Suç duyurusunda yer alan bir ifadeye vurgu yapılarak, şunları kaydedildi:

"Ayrıca suç duyurusunda yer alan, 'Hal böyle iken şüpheli Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olmasının, bu ülke kanunları önünde kendisine bir imtiyaz, ayrıcalık, üstünlük sağlamayacağı aşikardır.' ifadesinin ne anlama geldiğinin tüm kamuoyu önünde açıklanmasını rica ediyoruz." denildi.

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Fenerbahçe, MHK Başkanı İbanoğlu'nu istifaya davet etti!
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