Galatasaray’dan PFDK’ye Ali Koç tepkisi!

Galatasaray, PFDK'nın Ali Koç'a verdiği 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının yeterli olmadığını belirten bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Dün açıklanan PFDK kararlarıyla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu 2023-2024 sezonu tarifesini kamuoyuna duyurmuştur" denildi.

İŞTE GALATSARAY'IN AÇIKLAMASI

"Adaletsizliğin tarifesi!

Dün açıklanan PFDK kararlarıyla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu 2023-2024 sezonu tarifesini kamuoyuna duyurmuştur:

- Türkiye Futbol Federasyonu'na gidip, birilerini "tokatlamayı" bir hak arayışı olarak görüp, buna kimse şaşırmasın demenin tarifesi 45 gün...

- Süper Lig'de görev alan hakemleri isim vererek hedef göstermenin, taraftarlarını bu kişilerin özel hayatlarını kaydetmeye ve onlara fiziki müdahale etmeye çağırmanın tarifesi 45 gün...

- Federasyon bünyesinde görev yapan bir kurul başkanı için "Karakteri zayıf, omurgasız, mevki, makam seviyor." demenin tarifesi 45 gün....

- İnsanlara iftira atarak, taraftarlarını manipüle etmenin ve milyonlarca kişiyi ayaklanmaya davet etmenin tarifesi 45 gün...

- Üstelik tüm bunların hepsini aynı anda yapmanın tarifesi sadece 45 gün hak mahrumiyetidir.

Türk futbolunda bu kaos ortamını yarattığınız için; kurul başkanlarınıza, üyelerinize ve hakemlerinize sürekli hakaret edilirken, onlara sahip çıkmadığınız için; irade koyarak adaleti sağlama gayreti bir yana dursun, haklı olan yerine daha çok sesi çıkanın yanında olduğunuz için; Türk spor tarihinde daha önce görülmemiş, kanunlarda bile suç kabul edilen, şiddet ve isyana teşvik dolu bir konuşmaya anlayamadığımız bir korku ve kaygıyla ses çıkarmadığınız için; Türk futbolu adına utanıyoruz. Ama üzülerek görüyoruz ki siz adaletten yoksun cezaları vermekten imtina etmiyorsunuz.

Bundan sonra haksız tarifeleri değil; hakka ve hukuka uygun, çekinmeden, korkmadan alınacak kararları Türk sporunda görmemiz temennisiyle..."