Hasan Arat: “Bu seçim Beşiktaş’ın köprüden önce son çıkışıdır”

"3 ARALIK'TAN SONRA HİÇ KİMSE BEŞİKTAŞ BAŞKANI'NA PARMAK SALLAYAMAYACAK"

Genel kurul üyelerine seçime gelip oy kullanmaları çağrısında bulunan Başkan Adayı Arat, "Geçen hafta Tüpraş gelirleri kırdırıldı dedim, aksine bir şey söylemediler. Bütün bu nedenlerle buradayım dedim. Bu yol Beşiktaşların yolu, Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek dedim. 3 Aralık'tan sonra hiç kimse Beşiktaş Başkanı'na parmak sallayamayacak. Bu seçim, Beşiktaş'ın köprüden önce son çıkışıdır. Bu kulübe yapılan üyeler kontrolsüz şekilde kulübe sokuldu. Başkan, 'gelen herkesi üye yaptım, nereden geldiklerini bilmiyorum' dedi. Biz bazı yöneticilerin neler yaptığını biliyoruz. 2024 Mayıs'ında camiamız çok büyük tehlike altında. Bugün bu kararı vermezseniz, 2024 Mayıs çok geç olacak. Bazı yönetici arkadaşların dernekleri suistimal ederek, oylarını pazarlamaları ibret alınacak bir konudur. Beşiktaşlıların oyunu kimse pazarlayamaz. Her oyunuz kıymetli, gelin oyunuzu kullanın. Beşiktaş'ta kimse plazalardan oyunu kime kullanacağını dikte edemez. Beşiktaş halkın takımdır. Beşiktaş'ın evlatları 10 yıldır mahkemelerde sürünürken kimse bizim evlatlarımız suçsuz demedi. Gelin hep birlikte Beşiktaş'ı özgürleştirip, özümüze dönelim. Seçimde herkesin hakları korunacaktır. Ricam, bazı kişilere seçim sürecinde kendinizi kullandırmayın" diye konuştu.

"Beşiktaş'ı Türkiye ve dünyanın en kurumsal kulüplerinde biri yapmaya söz verdik"

Beşiktaş'ın kurumsal kimliğine düzelteceklerine de dikkat çeken Arat, "Bu kulüp bize şehitlerimizden, gazilerimizden, Şeref beylerden, Baba Hakkılardan, bu kulüp terörün eline geçmesin diye bizi göreve çağıran Süleyman Seba'dan emanet. Beşiktaş'ı, Türkiye ve dünyanın en kurumsal kulüplerinde biri yapmaya söz verdik. Çıktığımız yol, Beşiktaşlıların yoludur" cümlelerine yer verdi.