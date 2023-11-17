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Giriş Tarihi: 17.11.2023

İnşallah aynı grupta olmayız!

İnşallah aynı grupta olmayız!

Türkiye'yi iyi görüyorum. Yeni hoca ile gerçekten müthiş başladılar. 2'de 2 yaptılar. Hırvatistan deplasmanında 1-0 kazanmak çok iyi bir skor Almanya hariç, desteklediğim takım tabii ki Türkiye. İnşallah EURO 2024'te Türkiye ile aynı gruba düşmeyiz. Favorim, Fransa ve İngiltere

Barcelona'nın yıldızı ve Almanya Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı kaptanı İlkay Gündoğan, Türkiye ile oynayacakları maçın kendisi için çok özel olacağını söyledi. 33 yaşındaki futbolcu, "Takım olarak Türkiye'yi iyi görüyorum. Yeni hoca ile gerçekten müthiş başladılar. 2'de 2 yaptılar. Hırvatistan deplasmanında 1-0 kazanmak çok iyi bir skor" dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'teki favorilerini açıklayan tecrübeli futbolcu, "Fransa'nın kadrosu çok iyi. Ondan sonra İngiltere. Arkasından Portekiz, İspanya ve bizi de saymak istiyorum. Almanya hariç desteklediğim takım Türkiye. İnşallah EURO 2024'te aynı gruba düşmeyiz" ifadelerini kullandı.

BENİM İÇİN BAMBAŞKA BİR DURUM OLUR
İlkay, "EURO 2024'te hayalindeki final nasıl olur?" sorusuna da "Almanya- Türkiye… Şimdiki maç dostluk maçı ama tabii Avrupa Şampiyonası'nda final olsaydı bambaşka bir durum olurdu. Özellikle de benim için bayağı bir zor olurdu. Almanya ve Türkiye birisi finalde olursa beni mutlu eder, ikisi de olursa o da mutlu eder" yanıtını verdi.



ARDA, MESUT'A BENZIYOR
Real Madrid'in genç yıldızına övgüler yağdıran İlkay, "Mesut Özil'e benzeyen bir Türk futbolcu varsa ilk isim Arda Güler'dir" dedi
TÜRK Milli Takımı'nın çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu dile getiren İlkay Gündoğan, Cenk Tosun için "Çok iyi bir forvet ancak sakatlıklar nedeniyle kendisini İngiltere'de gösteremedi. İnşallah EURO 2024'e kadar tam hazır olur" değerlendirmesinde bulundu. Yıldız futbolcu, Arda Güler ve Çağlar Söyüncü için de şunları söyledi: "Burada Antonio Rudiger ile konuşuyoruz, o da Arda'yı beğeniyor. Üç sakatlıkla Real Madrid dönemine çok iyi başlamadı ama çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Mesut Özil'e benzeyen bir futbolcu varsa ilk isim Arda Güler'dir. Bunu Mesut da söylüyor. Çağlar hem futbolcu hem de karakter olarak çok sevdiğim bir kardeşim. Şimdi de Atletico Madrid'de. Çok beğendiğim bir defans oyuncusu."

B.MÜNİHLİ'LER G.SARAY'I ÇOK BEĞENİYOR
G.Saray'ın, Münih'e karşı özellikle ilk maçta çok iyi oynadığını vurgulayan İlkay Gündoğan, "Bayern'den daha iyi, daha çok pozisyon bulan, topla daha çok oynayan bir G.Saray gördüm. En azından 1 puanı, aslında 3 puanı hak ettiler. İnşallah grubu 2. olarak tamamlarlar. Milli Takım'daki Bayern Münihli arkadaşlar bile G.Saray'ın kadrosunu çok beğeniyor" diye konuştu ve Süper Lig'de G.Saray ya da F.Bahçe'nin şampiyon olacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

G.SARAY HABERLERI TAMAMEN YALAN!
İlkay Gündoğan'ın menajeri İlhan Gündoğan, yıldız oyuncunun G.Saray'la görüştüğü iddialarını yalanladı ve şunları söyledi: "İlkay'la ilgili basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor. İlkay için Bayern Münih maçından önce hiçbir Galatasaraylı yönetici ile görüşmedim. Bu konuda hiçbir gelişme, görüşme ya da bize ulaşan bir şey olmadı. Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum."

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İnşallah aynı grupta olmayız!
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