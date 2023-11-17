İnşallah aynı grupta olmayız!

Barcelona'nın yıldızı ve Almanya Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı kaptanı İlkay Gündoğan, Türkiye ile oynayacakları maçın kendisi için çok özel olacağını söyledi. 33 yaşındaki futbolcu, "Takım olarak Türkiye'yi iyi görüyorum. Yeni hoca ile gerçekten müthiş başladılar. 2'de 2 yaptılar. Hırvatistan deplasmanında 1-0 kazanmak çok iyi bir skor" dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'teki favorilerini açıklayan tecrübeli futbolcu, "Fransa'nın kadrosu çok iyi. Ondan sonra İngiltere.Almanya hariç desteklediğim takım Türkiye. İnşallah EURO 2024'te aynı gruba düşmeyiz" ifadelerini kullandı.İlkay, "sorusuna da "Almanya-Türkiye… Şimdiki maç dostlukmaçı ama tabii Avrupa Şampiyonası'ndafinal olsaydı bambaşka birdurum olurdu. Özellikle de benimiçin bayağı bir zor olurdu." yanıtını verdi.Real Madrid'in genç yıldızına övgüler yağdıran İlkay, "Mesut Özil'e benzeyen bir Türk futbolcu varsa ilk isim Arda Güler'dir" dediTÜRK Milli Takımı'nın çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu dile getiren İlkay Gündoğan, Cenk Tosun için "Çok iyi bir forvet ancak sakatlıklar nedeniyle kendisini İngiltere'de gösteremedi. İnşallah EURO 2024'e kadar tam hazır olur" değerlendirmesinde bulundu. Yıldız futbolcu, Arda Güler ve Çağlar Söyüncü için de şunları söyledi: "Burada Antonio Rudiger ile konuşuyoruz, o da Arda'yı beğeniyor. Üç sakatlıkla Real Madrid dönemine çok iyi başlamadı amaBunu Mesut da söylüyor. Çağlar hem futbolcu hem de karakter olarak çok sevdiğim bir kardeşim.Münih'e karşı özellikle ilk maçta çok iyi oynadığını vurgulayan İlkay Gündoğan, "Bayern'den daha iyi, daha çok pozisyon bulan, topla daha çok oynayan bir G.Saray gördüm. En azından 1 puanı, aslında 3 puanı hak ettiler. İnşallah grubu 2. olarak tamamlarlar. Milli Takım'daki Bayern Münihli arkadaşlar bile G.Saray'ın kadrosunu çok beğeniyor" diye konuştu ve Süper Lig'de G.Saray ya da F.Bahçe'nin şampiyon olacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.İlkay Gündoğan'ın menajeri İlhan Gündoğan, yıldız oyuncunun G.Saray'la görüştüğü iddialarını yalanladı ve şunları söyledi: "İlkay'la ilgili basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor. İlkay için Bayern Münih maçından önce hiçbir Galatasaraylı yönetici ile görüşmedim. Bu konuda hiçbir gelişme, görüşme ya da bize ulaşan bir şey olmadı. Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum."