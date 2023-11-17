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Giriş Tarihi: 17.11.2023

Köpek balıklarının içinde!

Köpek balıklarının içinde!

Real Madrid’in eski fiziksel antrenörü Jose Luis San Martin, 18 yaşındaki genç oyuncunun yanlış idman ve tedavi kurbanı olduğunu söyledi

Arda Güler'in sakatlığı ve sonrasındaki süreç, Real Madrid'i daha da karıştırdı. Real'de baş doktor Niko Mihic görevinden alınırken kulübün eski fiziksel antrenörü Jose Luis San Martin, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marca'nın haberine göre Arda Güler'e tamamen yanlış antrenman metotları uygulandı. Sonrasındaki hatalı tedavi ile birlikte süreç daha da kötüye gitti. 18 yaşındaki oyuncuyu, Real Madrid'in uzun zamandır takip ettiğini ve sonrasında da kadrosuna kattığını belirten Martin, "İlk idmanda Arda'nın boyu 1.75 ve kilosu da 69'du. Bu durum, elit seviyedeki oyunculara karşı mücadele edebilecek bir seviyede olmadığını, daha çok altyapıdaki bir futbolcu gibi olduğunu gösterdi. Onun alışma sürecindeki adımlar yanlıştı. 'Köpek balıkları' ile dolu bir ortamda fazla yüklenildi ve sağ dizinde menüsküs ortaya çıktı, sonra da ameliyat oldu. İyileşme sürecinde de hatalar oldu ve sonrasında kas sakatlığı yaşadı" dedi.

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Köpek balıklarının içinde!
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