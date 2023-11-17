Köpek balıklarının içinde!

Arda Güler'in sakatlığı ve sonrasındaki süreç, Real Madrid'i daha da karıştırdı. Real'de baş doktor Niko Mihic görevinden alınırken kulübün eski fiziksel antrenörü Jose Luis San Martin, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marca'nın haberine göre Arda Güler'e tamamen yanlış antrenman metotları uygulandı. Sonrasındaki hatalı tedavi ile birlikte süreç daha da kötüye gitti. 18 yaşındaki oyuncuyu, Real Madrid'in uzun zamandır takip ettiğini ve sonrasında da kadrosuna kattığını belirten Martin, "Onun alışma sürecindeki adımlar yanlıştı.ile dolu bir ortamda fazla yüklenildi ve sağ dizinde menüsküs ortaya çıktı, sonra da ameliyat oldu. İyileşme sürecinde de hatalar oldu ve sonrasında kas sakatlığı yaşadı" dedi.