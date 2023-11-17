Messili Arjantin’e Uruguay darbesi

BREZİLYA DA KAYBETTİ

Öne çıkan diğer karşılaşmada Kolombiya, geriye düştüğü mücadelede, konuk ettiği Brezilya'yı 75. ve 79. dakikalarda Luis Diaz'ın fileleri havalandırmasıyla 2-1 mağlup etti. Brezilya'nın tek golünü, 4. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.

Diğer maçlarda Venezuela ile Ekvador; Şili ile Paraguay 0-0 berabere kaldı. Bolivya ise konuk ettiği Peru'yu 2-0'la geçti. Grubunu ilk 6 içinde tamamlayan takımlar, Dünya Kupası'na doğrudan vize alacak. 12 puanlı Arjantin, grupta liderliğini sürdürüyor.