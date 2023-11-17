Rıza Çalımbay’dan Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun açıklaması

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Beşiktaş, sakat ve milli oyuncularından yoksun olarak çalışmalarına devam etti. Antrenman öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların oldukça iyi gittiğini belirten Rıza Çalımbay, "Çalışmalarımız gayet iyi, zevkli geçiyor. Hem dinlenme açısından, hem de alınan galibiyetten sonra herkes rahatladı. Bir problem yok. Bugün çift antrenmandı. Bu ikinci antrenmanımız. Sabah antrenmanı da çok iyi geçti. Tabii ki eksiklerimiz var. Hem milli takıma giden 8 oyuncumuz, hem de sakat olan oyuncularımız var. Onlar da geldikten sonra daha zevkli, daha güzel antrenmanlar yapacağız. Önümüzde çok zor maçlarımız var. Onun için her şeye en iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor. Galip geldiğimiz maçta oynadığımız oyunun da üstüne çıkmamız gerekiyor. Onun için hiçbir şeyi şansa bırakmadan işimize bakıyoruz" diye konuştu.

Milli arada Antalya'da kamp planlaması yapıldığını ancak oyuncuların da isteğiyle kampı iptal ettiğini ifade eden Çalımbay, "Arkadaşların istekleri vardı. Gerginliklerinden de olabilir. Bir süre kriz yaşandı. O sürede gerilmiş, yorulmuş, aileleriyle çok görüşmemiş olabilirler. Onların isteklerini tabii ki iyi şekilde karşılıyoruz. Biz istesek, gideceğiz desek gidebiliriz. Ama öyle yapmayı ben sevmiyorum. Ne yapacaksam oyuncularımla beraber yapacağım. Yapacağımız şeyler takıma zarar vermeyecek şeyler olur. Onların istekleriyle her şey olmaz, önemli olan takımın neye ihtiyacı varsa onu yapmak. Onların aileleriyle beraber huzura ihtiyacı vardı, onu söylediler ve biz de kabul ettik. Zaten kampa da gitsek 3, 4 gün durup gelecektik. Fazla bir süremiz yok. Ama iyi ki böyle yapmışız. Şu anda gayet keyifli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pazar günü Sakaryaspor ile Sakarya'da bir hazırlık maçımız var. İkinci bir maçımız daha vardı, hem sakatların biraz fazla olmasından dolayı, hem de milli takımda fazla oyuncumuz olması nedeniyle onu iptal ettim. Şu an bir tane maç oynayacağız. Gayet iyi şekilde çalışıyoruz, hiçbir sıkıntı yok" şeklinde konuştu.