Son dakika: Almanya ile 22. randevu! Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman saat kaçta?

A Milliler, bugüne kadar Almanya ile 13'ü resmi, 8'i özel olmak üzere toplam 21 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar, 3 kez sahadan galip ayrılırken, 14 kez de mağlup oldu. 4 maç ise berabere sona erdi. İki ülke arasındaki son karşılaşma 7 Ekim 2020 tarihinde Köln şehrinde bulunan RheinEnergie Stadyumu'nda oynandı ve müsabaka 3-3 berabere tamamlandı.



MİLLİLERİN 621. MÜSABAKASI

A Milli Futbol Takımı, Almanya mücadelesiyle tarihindeki 621. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 340'ı resmi, 280'i özel olmak üzere toplamda 620 karşılaşmada 1'i hükmen olmak üzere 241 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar, 233 mağlubiyet ve 146 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 847 gol kaydederken, kalesinde ise 885 gole engel olamadı.



VİNCENZO MONTELLA 3. MAÇINDA

Teknik Direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, Hırvatistan ile Letonya oynanan maçları kazanarak, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası biletini aldı. Montella, Almanya maçıyla birlikte millilerle 3. karşılaşmasına çıkacak.



2023 YILINDA 8 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı, 2023 yılında 7'si resmi, 1'i de özel maç olmak üzere toplam 8 karşılaşma oynadı. Ay-yıldızlılar, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Milli takım, son olarak Letonya'yı, Konya'da 4-0'lık skorla yendi.



BARTOSZ FRANKOWSKİ DÜDÜK ÇALACAK

Almanya ile Türkiye arasındaki müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Jakub Winkler yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Tomasz Musial olacak. Müsabakada Pawel Raczkowski VAR, Krzysztof Jakubik ise AVAR olarak görev yapacak.

Millilerde kadroya davet edilen Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Adana Demirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Adana Demirspor), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)