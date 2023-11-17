Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rachid Ghezzal kredisini tüketti
Giriş Tarihi: 17.11.2023 09:26

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rachid Ghezzal kredisini tüketti

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rachid Ghezzal kredisini tüketti

Beşiktaş'ta kariyerindeki 15. sakatlığını yaşayan Rachid Ghezzal’a devre arasına kadar süre verildi. Cezayirli yıldızın performansı yükselmezse yerine alternatif isim bakılacak.

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Rachid Ghezzal, bir türlü sakatlıklardan başını kaldıramıyor. Son olarak Başakşehir karşısında 41. dakikada Bakhtiyor Zaynutdinov'un yerine oyuna dahil olan Cezayirli futbolcu, uzatmalarla birlikte 10 dakika sahada kalabilmişti. Devre arasında ise kasığındaki ağrı nedeniyle gözyaşları içerisinde oyundan çıkmak zorunda kaldı.

31 yaşındaki oyuncu psikolojik olarak da yıkım yaşıyor. Kariyerinde 15 kez sakatlık gören başarılı kanadın kredisi tükenmiş noktada. Yıldız futbolcu, devre arasına kadar tamamen toparlanıp iyileşmezse yerine transfer yapılacak. Ghezzal, bu sezon 11 maçta sahaya çıkarken, 538 dakika süre aldı, sadece 2 maçı 90 dakika oynadı. 1 gol, 3 asist ile oynayan tecrübeli isim 10 maçta görev yapamadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Güler duyurdu: 40 Eurofighter savaş uçağı alacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: İsrail ordusu Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi’ni kuşattı
AFP CEO'sundan İsrail isyanı! Baskı altındayız: "Yeterince İsrail yanlısı yayın yapmıyorsunuz" uyarısı
Fransız Le Monde'dan alçak başlık! İsrail katliamlarına insanlık dışı sözlerle arka çıktılar: Batı vicdansızlığı yine şaşırtmadı
İYİ Parti'de istifa dalgası! Adnan Beker sosyal medyadan duyurdu: Daha fazla...
Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi gözaltına alındı! Anne o anları anlattı: Onu kollarımın arasından kopardılar...
HDP'li Sezai Temelli’den Meclis’te provokasyon: TSK'ya alçak iftira
Katil devlet İsrail’e Gazze soykırımın bedeli ne olacak? Netanyahu savaş suçlusu ilan edilecek mi?
Bir zamanların en ünlü modeliydi! Görenler tanıyamıyor: "Kendime yaptığım en büyük kötülük..."
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rachid Ghezzal kredisini tüketti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA