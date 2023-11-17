SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rachid Ghezzal kredisini tüketti

31 yaşındaki oyuncu psikolojik olarak da yıkım yaşıyor. Kariyerinde 15 kez sakatlık gören başarılı kanadın kredisi tükenmiş noktada. Yıldız futbolcu, devre arasına kadar tamamen toparlanıp iyileşmezse yerine transfer yapılacak. Ghezzal, bu sezon 11 maçta sahaya çıkarken, 538 dakika süre aldı, sadece 2 maçı 90 dakika oynadı. 1 gol, 3 asist ile oynayan tecrübeli isim 10 maçta görev yapamadı.

