SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay, Tobias Heintz ve Antoine Baroan’ı istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 1-0 kazandıkları RAMS Başakşehir maçı sonrası transferle ilgili soru üzerine, "Bulgaristan'da iki iyi oyuncu bulduk, bakacağız" ifadelerini kullanmıştı. Çalımbay'ın sözünü ettiği futbolcuların CSKA Sofya'nın Norveçli sol kanat oyuncusu Tobias Heintz ve Botev Plovdiv'in Fransız forveti Antoine Baroan olduğu öğrenildi.

CSKA Sofya'da bu sezon 18 resmi maç oynayan 25 yaşındaki Heintz, 3 gol kaydetti. Genç futbolcu, 2018- 2020 yılları arasında Kasımpaşa'da da forma giymişti.

BAROAN KOMPLE FORVET

23 yaşında ve 1.88 metre boyundaki Antoine Baroan ise komple bir forvet oyuncusu olmasıyla dikkat çekiyor. Her iki kanatta ve santrfor mevkisinde oynayabilen Fransız futbolcu, bu sezon Botev Plovdiv'de görev yaptığı 10 karşılaşmada 8 gol atmayı başardı. Her iki oyuncuyu takibini sürdüren Çalımbay, gerekli gördüğü takdirde transferleri için yönetime başvuracak. (Hürriyet)