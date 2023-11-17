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Giriş Tarihi: 17.11.2023 13:58

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi için iki yeni teklif

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi için iki yeni teklif

Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Michy Batshuayi'ye ülkesinin iki takımı Club Brugge ve Antwerp'den teklif geldiği iddia edildi.

Milli ara dönemine rakiplerinin önünde lider olarak giren UEFA Avrupa Konferans Ligi Grubu'nda da zirvede olan Fenerbahçe'de, son dönemde gözden düşen Michy Batshuayi hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Edin Dzeko'nun takıma katılmasıyla birlikte yedek kalan ve ikinci plana düşen 30 yaşındaki oyuncunun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

Sezon başında Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan teklif alan ve transferi son anda gerçekleşmeyen Batshuayi'ye bu kez de ülkesinden iki teklif geldi. Belçika medyasında yer alan haberde; Club Brugge ve Antwerp'in, golcü oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yarıştığı belirtildi. (Hürriyet)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi için iki yeni teklif
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