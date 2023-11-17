SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi için iki yeni teklif

Milli ara dönemine rakiplerinin önünde lider olarak giren UEFA Avrupa Konferans Ligi Grubu'nda da zirvede olan Fenerbahçe'de, son dönemde gözden düşen Michy Batshuayi hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Edin Dzeko'nun takıma katılmasıyla birlikte yedek kalan ve ikinci plana düşen 30 yaşındaki oyuncunun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

Sezon başında Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan teklif alan ve transferi son anda gerçekleşmeyen Batshuayi'ye bu kez de ülkesinden iki teklif geldi. Belçika medyasında yer alan haberde; Club Brugge ve Antwerp'in, golcü oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yarıştığı belirtildi. (Hürriyet)

