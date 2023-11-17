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Giriş Tarihi: 17.11.2023 14:16

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Forvete Timo Werner sürprizi

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Forvete Timo Werner sürprizi

Tek hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe işini şansa bırakmak istemiyor. Devre arası için düğmeye basan Sarı-Lacivertliler Alman gol makinesi Timo Werner'i gündemine aldı.

Avrupa'da ve Süper Lig'de bu sezon başarı hedefleyen Fenerbahçe işini şansa bırakmak istemiyor. Devre arası için düğmeye basan sarı-lacivertliler birçok ismi gündemine alırken Alman gol makinesi Fenerbahçe için 'Rüya forvet' konumuna geldi.

Timo Werner, EURO 2024 için fazla forma şansı bulamadığı Leipzig'ten ayrılmaya kararlı. Kulübü de bu talebe olumlu yanıt verdi. Kariyeri boyunca üst düzey takımlarda forma giyen, hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Timo Werner, Fenerbahçe için tam anlamıyla 'rüya forvet' konumunda. 27 yaşındaki oyuncunun üst düzey yetenekleri dışında EURO 2024 motivasyonu da onu çok cazip bir hedef haline getiriyor. Werner için Avrupa'dan birçok takımın devreye girme ihtimali son derece yüksek. Ancak Fenerbahçe'nin de Alman yıldız için şartları sonuna kadar zorlaması bekleniyor. Werner'e kariyerinde toplam 96 milyon Euro bonservis ödenmişti.

ALEXANDER LIND DE LİSTEDE
Bu arada gözlemci ekibi de bu bölge için önerilerde bulunuyor. Silkeborg'da çok iyi bir sezon geçiren Alexander Lind bunlardan biri. 15 maçta 10 gol, 2 asistle oynayan 21 yaşındaki Danimarkalı forvetin şartlarının araştırıldığı öğrenildi.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Forvete Timo Werner sürprizi
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