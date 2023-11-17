SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ryan Kent için transfer yarışı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Ryan Kent'in ara transfer döneminde kiraya verileceği ve İngiliz futbolcu için şimdiden taliplerin olduğu öne sürüldü. Kent, Rangers'ta geçirdiği 4 yılın ardından geçen sezonun sonunda yeni sözleşme teklifini kabul etmemiş ve İskoç takımından ayrılmıştı. 27 yaşındaki oyuncu, İngiliz ve Avrupa kulüpleriyle yaptığı görüşmelerin ardından en iyi teklifi yapan Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza atmıştı.

FENERBAHÇE SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR

TEAMtalk'un haberine göre; sarı lacivertli takımda işler planladığı gibi gitmeyen Ryan Kent, ilk 11'e girmekte zorlanırken, Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcuyu ocak ayında kiraya vereceği ve satın alma opsiyonu için pazarlık yapmaya hazır olduğu iddia edildi. Haberde kanat oyuncusunun İstanbul'daki hayata uyum sağlamakta zorlandığı ve kulübe adapte olamadığı belirtilirken, takım arkadaşlarıyla bütünleşmede ve yeni takımına alışmada sorunlar yaşadığı da ileri sürüldü.

FENERBAHÇE 6 MİLYON STERLİN İSTİYOR

Bu arada Rangers'ın da eski oyuncusu için takipte olduğu ancak şu aşamada henüz ciddi bir adım atmadığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin ise bonservis bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kent'ten kar elde etmek istediği ve ocak ayında kiralama sonrasında gelecek yaz için 6 milyon sterlinlik bir satın alma opsiyonuna sıcak baktığı belirtildi.