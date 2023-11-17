Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Stopere David Zima hamlesi
Giriş Tarihi: 17.11.2023 14:37

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Stopere David Zima hamlesi

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Stopere David Zima hamlesi

Alexander Djiku - Rodrigo Becao’nun arkasına kaliteli bir stoper almak isteyen yönetim, David Zima’yı gözüne kestirdi. İsmail Kartal’ın çok beğendiği Çekyalı yıldız için girişimlerin kısa sürede başlayacağı öğrenildi.

Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun sakatlıkları nedeniyle savunmada büyük bir kriz yaşayan Fenerbahçe ara transferde stoper takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Çok sayıda futbolcuyla ilgili araştırmalar yapan sarı-lacivertliler'in listesine giren son isim David Zima oldu. Rotasını İtalya'ya çeviren yönetim, Torino formasını giyen David Zima'yı gündemine aldı.

2021 yılında Slavia Prag'dan 5.9 milyon Euro karşılığında gelen 23 yaşındaki Çekyalı stoper konusunda teknik direktör İsmail Kartal'ın son derece olumlu bir rapor sunduğu da ortaya çıktı. Bu sezon sadece 5 maçta 200 dakika sahada kalabilen David Zima 17 kez Çekya Milli Takımı formasını giydi. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun piyasa değerinin 5 milyon Euro olduğu belirtiliyor. 1.92 boyunda olan ve hava toplarındaki üstünlüğü ile dikkatleri çeken Zima ile resmi temasların kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

İtalyan basınına göre; Fenerbahçe'nin listesinde yer alan David Zima, Torino'dan ayrılık kararı aldı. Son iki sezonda dakikaları ve maç sayısı fazlasıyla düşen Çekyalı stoperin artık kariyerinde yeni bir yol haritası çizmek istediği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetiminin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmayı planladığı belirtildi. Bu transfer gerçekleşirse Serdar Aziz veya Samet Akaydın'dan birisiyle yolların ayrılabileceği öğrenildi. (Takvim)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Güler duyurdu: 40 Eurofighter savaş uçağı alacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ABD'li yayın kuruluşundan büyük skandal! Emine Kavasoğlu, Gazze sınırındaki 40 günü anlattı
Son dakika haberi: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, SABAH Spor'a konuştu! "Almanya'dan dünyaya gücümüzü göstereceğiz"
Kıtır kıtır keserler
Babaları mirastan çıkardı mahkeme kararı iptal etti
‘Rüşvetin belgesi olmaz ama tanığı olur’
Son dakika: İsrail ordusu Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi’ni kuşattı
Bir zamanların en ünlü modeliydi! Görenler tanıyamıyor: "Kendime yaptığım en büyük kötülük..."
Bakan Yumaklı: 2030'da su kıtlığı çekebiliriz
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Stopere David Zima hamlesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA