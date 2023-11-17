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Giriş Tarihi: 17.11.2023 14:29

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kingsley Coman'dan Galatasaray taraftarına övgü

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kingsley Coman’dan Galatasaray taraftarına övgü

Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Kingsley Coman, Galatasaray ile oynadıkları deplasman maçı hakkında konuştu.

Bayern Münih'te forma giyen Fransız futbolcu Kingsley Coman, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile oynadıkları deplasman maçı hakkında konuştu. Fransız televizyonundan Canal Plus'a konuşan Coman, "Galatasaray deplasmanı, inanılmaz bir maçtı. Özellikle stadyumdaki atmosfer inanılmazdı. Devamlı oynamak isteyeceğiniz bir atmosfere sahip o stadyum. Duygu olarak inanılmaz şeyler hissetirdi" dedi.

"KULAK ZARINIZ İÇİN KÖTÜ"
Galatasaray'ın stadyumundaki atmosferin büyük fark yarattığını söyleyen Coman, "Her ne kadar kulak zarını ciddi zarar görse de atmosferin muhteşem olduğunu söyleyebilirim" sözlerini sarf etti. Kingsley Coman, İstanbul'da Bayern Münih'in Galatasaray'ı 3-1 yendiği maçta 1 gol atmıştı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kingsley Coman'dan Galatasaray taraftarına övgü
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