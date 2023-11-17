Son dakika haberi: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, SABAH Spor'a konuştu! "Almanya'dan dünyaya gücümüzü göstereceğiz"

BİR HAKEM İÇİN HAKEM CAMİASINI YAKMAYIN

Hakemleri eleştirmek ayrı, onları suçlamak ayrı diyorsunuz. Biraz açar mısınız?

"Hakemlerimizi eleştirmek ile onları suçlamak, onlara hakaret etmek iki ayrı konu. Özellikle büyük taraftar desteğine sahip olan takımlarımızca her maçtan sonra, resmi ağızdan sarf edilen her cümlenin belli bir sınırı olması gerekir. Hakemler, bu oyunun önemli ve değerli bir paydaşıdır. Delilin varsa o başka mesele. Zan üzerie bu kadar hırpalanmayı hak etmiyorlar. Birkaç hakemin hatasını bütün hakem camiasına yüklemek adil ve doğru değil. Aksamalar var mı? Evet var. Bazı hakemlerimizin yorgunluğunu biz de görüyoruz. Yeni ve yaratıcı yollar denememiz gerektiğini kabul ediyoruz. İşte bu yüzden reform niteliğinde bir hazırlık içindeyiz. Kulüplerimizin, Kulüpler Birliği temsiliyetinde, kararların mutlaka içinde olacakları ortak bir icraat modelini büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Önereceğimiz modelin hiçbir zaafı olmadığından emin olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ama biz bu süreci inşa ederken, hakemlik müessesemizin itibarını korumaya lütfen azami özen gösterelim."

SERVET BEY'LE BİZZAT KONUŞTUM

Serdar Tatlı'nın, mektup olayı var. Yardımcı'nın bilgisine başvurulduğunu, cevap alınmadığını belirttiniz. Servet bey başka bir şey söyledi. Bu işin aslı nedir?

"2021 yılında MHK Başkanlığından istifa eden Serdar Tatlı tarafından Nisan-Haziran 2022 tarihleri arasında TFF Başkanlığı görevini yürüten Servet Yardımcı'ya bir mektup verildiği iddia ediliyor. Bizden önceki bir konu. Gene de bize soruluyor. Mektubu ne gördük, ne de içeriği hakkında malumatımız var. Öğrendik ki dönemin Genel Sekreteri'ne verilmiş, kişiye özel bir mektup. O zamanki Genel Sekreter mektubu, Servet Bey'e kapalı zarf içinde açmadan ve TFF kayıtlarına almadan ilettiğini beyan ediyor. Bu durum üzerine ben Servet Bey'le konuştum. Servet Bey 'Bana kimse sormadı' diyor ama bizzat ben konuştum. Servet Bey bana mektubu aldığını söyledi. Ama içeriği ile ilgili bilgi vermedi. Biz de bunun üzerine "herhangi bir malumat alınamamıştır" dedik. Servet Bey, bir basın açıklaması yaparak, hakkında hiçbir şey yapma imkânımızın olmadığı bir konunun yeniden gündeme gelmesine vesile oldu. Bu açıklamadan sonra kendisini aradım ve neden böyle bir açıklamaya gerek duyduğunu sordum. Dediki, "Açıklamanız kamuoyunda beni zor durumda bıraktı, anlatımı yanlış anlaşılmaya müsaitti." Haklı olabilir. Belki daha nazik olmalıydık. Bu konuda arkadaşlarımı uyardım. Kurumsal bir yazışma göndermediğimiz doğrudur ama kendisi ile görüşmediğimiz doğru değil."