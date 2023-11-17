Vincenzo Montella'dan önemli açıklamalar! "Bizim için güzel bir test olacak"

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: HOCAMIZ BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS

İyi durumda olduklarını belirten Çağlar Söyüncü ise, "Tamamen iyileştim çok şükür. Hocamız bizim için büyük şans. Şu anda oynamaya hazırım. Sakatlığım tamamen geçti. İyi durumdayız. Almanya'ya gurbetçi vatandaşlarımızın yanına geldik. Onlar için de bizim içinde bu maç güzel olacak. 3 yıl önce de gelmiştik. Bizi yine çok iyi karşıladılar. İnşallah güzel bir sonuçla onları mutlu ederiz. Takım olarak iyi şeyler yapıyoruz. Her oyuncu değerli burada. Arkadaşlık ortamımız çok iyi. Güzel bir jenerasyon var. Avrupa Şampiyonası'na en son gittiğimizde talihsiz şeyler yaşadık. Bizim için kötü geçmişti. Hatalarımızdan ders çıkarıp, güzel bir oyun ortaya koyup başarılı olmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.