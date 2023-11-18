Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat: Anderson Talisca ile görüşeceğiz

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, proje tanıtım programında açıklamalarda bulundu. İşte Hasan Arat'ın sözleri...

"Dünden bügüne sorunlarımızı anlamak, mevcut resmi hep birlikte görebilmek için burada toplandık. Süleyman Seba 23 yıl önce bize neler bıraktı? Bizde ne kaldı? Bunu görmeye geldik. Yaptığımız çağrıya rağmen 17 Aralık'a seçim tarihi verildi. Belli baskılara rağmen bu tarih 3 Aralık'a alındı. Çağrılara rağmen kimse istifa etmedi. Başkan, derbi maçını bekledi. 7 Kasım'da maç kötü sonuçlanınca aday olmayacağını açıkladı. Adayları tek tek ofislerine çağırdılar. Bu sırada Beşiktaş Avrupa kupalarından elendi ve milyonlarca lira kaybı oldu. Adaylık başvurumuz yapıldığı halde kulüp bize bilgileri vermedi. Fulya ve özel yapılan kontratlar denetim kuruluna bile vermedi. Biz bir hukuk kurulu kuracağız. Gerekn neyse onu yapacağız. Amacımız propaganda değil. 23 yılda tek bir tapu alınamadığı gibi tüm tapular heba edildi. Sayın başkan çıkıp artık fulyayı unutun dedi. Biz bunu unutmayacağız.

"KİMSE PARMAK SALLAYAMAYACAK"

Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek. 3 Aralık'tan sonra hiç kimse Beşiktaş Başkanı'na parmak sallayamayacak. Bu seçim Beşiktaş için köprüden önceki son çıkıştır. Bu kulübe yapılan üyeler kontrolsüz bir şekilde üye yapılmıştır. Böyle bir şey olabilir mi? Biz bazı yöneticilerin neler yaptığını biliyoruz. Bazı yönetici arkadaşlar, hem üye kaydını hem de tek derdi Beşiktaş olan Beşiktaş derneklerini suistimal ederek oylarını pazarlamaktadır. Bu oyları kimse pazarlayamaz. Gelin Beşiktaş'a sahip çıkın. Her oyunuz kıymetlidir. Beşiktaş'a kimse plazalardan oyunu kime vereceğini dikte edemez! Gelin hep birlikte özümüze dönelim. Ben haklıdan yanayım ve haklının yanında olacağım.

"DİJİTAL BJK TV'Yİ KURACAĞIZ"

Bu kulüp bize şehitlerimizden, gazilerimizden, Şeref Beylerden, Baba Hakkılardan emanet. Bu kulüp bize, kulüp terörün eline geçmesin diye göreve çağıran Süleyman Seba'dan emanet. Beşiktaş'ı Türkiye'nin ve dünyanın en önemli kulüplerinden biri haline getirmeye söz verdik. Çıktığımız yol, Beşiktaşlıların yoludur. Beşiktaş'ın kurumsal medyasını kulübün iletişim merkezine alacağız. Geleneksel dijital medyada rakiplerimizi geçeceğiz. Konvansiyonel değil, dijital BJK TV'yi kuracağız. 7/24 açık kalacak. Beşiktaş'ın haklarını gasp edenlerden hesap soran bir yönetim olacağız.