BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal, Bernard Tekpetey’i izliyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlı takım teknik direktörü Rıza Çalımbay, geçtiğimiz günlerde Bulgaristan'da iki oyuncu bulduklarını ve bakacaklarını söylemişti.

LİSTEDEKİ İSİM BERNARD TEKPETEY

Rıza Çalımbay'ın Bulgaristan'dan iki iyi oyuncu bulduk açıklamasının ardından bu oyunculardan bir tanesinin Ludogorets forması giyen sağ kanat oyuncusu Bernard Tekpetey olduğu iddia edildi. Bu sezon Bulgar temsilcisi ile 25 maça çıkan Ganalı forvet 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki oyuncu, sağ kanat dışında sol kanat ve forvet mevkisinde de oynayabiliyor. Transfermarkt verilerine göre Ganalı oyuncunun güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro.

Öte yandan Çalımbay'ın sözünü ettiği futbolcuların CSKA Sofya'nın Norveçli sol kanat oyuncusu Tobias Heintz ve Botev Plovdiv'in Fransız forveti Antoine Baroan olduğu da iddia edilmişti. (Fotomaç)