BEŞİKTAŞ HABERİ: Wout Weghorst: Beni geri alın

Kara Kartal'ın geçen sezon Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'dan gelen teklifi geri çevirmemiş ve Premier Lig devinin yolunu tutmuştu. Ancak Kırmızı Şeytanlar'da çok tutunamayan Hollandalı golcü, lig bitimiyle Burnley'e dönmüş ve sonrasında bu kez Almanya kulübü Hoffenheim'a kiralanmıştı.

Kariyer planlaması oldukça düzensiz şekilde ilerleyen 31 yaşındaki 1,91'lik santrfor, Almanya temsilcisinde 11 maça çıkıp 3 gol ve 1 asistle oynadı. Beklentilerin altında bir görüntü sergileyen ve Hoffenheim'da mutsuz olan deneyimli oyuncunun menajerinin, Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.



3 MİLYON EURO KAZANILMIŞTI

Weghorst'un temsilcisinin, Beşiktaş Kulübü yetkilileriyle konuşup oyuncusunu Siyah Beyazlılar'a önerdiği bildirildi. Bu flaş öneri sonrasında kulüp yetkililerinin, konuyu değerlendirip Weghorst konusundaki kararı yeni yönetime bırakma kararı aldığı ifade edildi. Vincent Aboubakar'ın Arap kulüplerinden teklifler alması sonrasında Weghorst'un geri dönüş ihtimali doğabilir.

Her fırsatta Beşiktaş taraftarını özlediğine yönelik açıklamalarda bulunan Weghorst, yarım dönemli Beşiktaş macerasında 18 maça çıkıp 9 gol ve 4 asistle oynamıştı. Başarılı oyuncu, Kara Kartal'dan erken ayrıldığı için Manchester United, tazminat olarak Beşiktaş'a 3 milyon Euro ödemişti. (Fanatik)

