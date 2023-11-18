Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eren Dinkçi'nin hedefi A Milli Takım forması giymek
Giriş Tarihi: 18.11.2023 13:54

Eren Dinkçi'nin hedefi A Milli Takım forması giymek

DHA
Eren Dinkçi’nin hedefi A Milli Takım forması giymek

Bundesliga ekiplerinden Heidenheim forması giyen Eren Dinkçi, gözünü milli takıma çevirdi. 21 yaşındaki forvet oyuncusu, Türkiye A Milli Takım forması giymek istiyor.

Almanya Bundesliga'nın ilk 11 haftasında Eren Dinkçi gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı. Werder Bremen'den kiralık olarak Heidenheim'a giden Eren Dinkçi, 5 gol atıp, 1 asist yapma başarısı gösterdi. 11 maçın tamamında ilk 11'de görev yapan genç futbolcunun hedefi ise A Milli Futbol Takımı'nda forma giymek.

Attığı 5 golle takımının en golcü 3 futbolcusundan birisi olan Eren Dinkçi, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da 1 maç görev almıştı. U20 kategorisinde Almanya formasını terleten Eren Dinkçi, Türkiye'den teklif gelmesi halinde A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanacak.

Daha önce gösterdiği performansla dikkat çeken Eren Dinkçi'nin adı geçtiğimiz dönemlerde bir süre İtalya'nın dev ekipleri Juventus ve Inter ile de anılmıştı. Sezon sonuna kadar Heidenheim forması giyecek 21 yaşındaki golcü, Werder Bremen'e dönecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Alman medyasında "skandal" hazımsızlık! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Eurofighter sorusuna çok net cevap: Bizi tehdit etmeyin!
Son dakika! Başkan Erdoğan: Bizim İsrail'e borcumuz yok! Borcu olanlar rahat konuşamıyor
İYİ Parti 9 ayda böyle çöktü: İstifa gerekçelerinin sonu gelmiyor
Berlin Ziyaretinde Ne oldu?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Özel'den tam destek alan HDP'liler tehditler savurdu! Ya Öcalan'a özgürlük...
Son dakika haberi: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den SABAH Spor'a gündemi sarsacak açıklamalar! "TFF'de şike için özel birim var"
Bir zamanların en ünlü modeliydi! Görenler tanıyamıyor: "Kendime yaptığım en büyük kötülük..."
ABD ve ÇİN ittifakı mı, aman Allah’ım!
ARKADAŞINA GÖNDER
Eren Dinkçi'nin hedefi A Milli Takım forması giymek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA