Filistin için tek yürek

srail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, tüm dünyada tepki görürken ülkemizdeki futbolseverler de sessiz kalmadı.ve'un taraftar grupları, Gazze'de yaşanan katliam için bugün protesto gösterileri düzenleyecek. İstanbul'daki futbolseverlerultrAslan grubu, "Büyük İsrail projesi altında yaşananlar insanlık suçu!dedi. Genç Fenerbahçeliler ise "Birçok alt taraftar gruplarına da çağrı yapıldı.ifadesini kullandı.Trabzonspor taraftar grupları da Filistin'e yönelik saldırılar için saat 16.00'da toplanacak. Atatürk Alanı'ndan başlayacak yürüyüş,Öte yandan bordo-mavili taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuları da yürüyüşe beklediklerini açıkladı.Cezayir'in 2026 Dünya Kupası elemelerinde Somali'yi 3-1 yendiği karşılaşmaya Fenerbahçe'nin eski futbolcusu İslam Slimani damgasını vurdu. 35 yaşındaki santrfor, 80. dakikada takımının üçüncü golünü attıktan sonra Filistin bayrağı açarak Gazze'ye destek verdi. O anlar kameralara yansırken tecrübeli oyuncunun bu hareketi dünya basının da geniş yankı buldu. Karşılaşmadaki diğer golleri Cezayir adına Ahmet Abdi ve Baghdad Bounedjah, Somali tarafında da Yusuf Ahmed kaydetti.