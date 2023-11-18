Filistin için tek yürek

G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş taraftarları saat 20.00’de Levent’te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde, Trabzonlular da 16.00’da Atatürk Alanı’ndan başlayacak yürüyüşle İsrail’in, Gazze’de uyguladığı katliama tepki gösterecek
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, tüm dünyada tepki görürken ülkemizdeki futbolseverler de sessiz kalmadı. G.aSaray, F.Bahçe,Beşiktaş ve Trabzonspor'un taraftar grupları, Gazze'de yaşanan katliam için bugün protesto gösterileri düzenleyecek. İstanbul'daki futbolseverler saat 20.00'de Levent'te bulunanİsrail Konsolosluğu önündetoplanıp tepkilerini gösterecek. ultrAslan grubu, "Büyük İsrail projesi altında yaşananlar insanlık suçu! Senin, benim hepimizinsorunu... Daha fazla sessizkalmamalıyız" dedi. Genç Fenerbahçeliler ise "Birçok alt taraftar gruplarına da çağrı yapıldı. Renk ayrımı olmadanFilistin'deki kardeşlerimizinuğradığı zulme karşı tek yürekolunacak" ifadesini kullandı.
TRABZON'DA YÜRÜYÜŞ
Trabzonspor taraftar grupları da Filistin'e yönelik saldırılar için saat 16.00'da toplanacak. Atatürk Alanı'ndan başlayacak yürüyüş, Maraş Caddesi veUzun Sokak ile devam edip tekraraynı noktada son bulacak. Öte yandan bordo-mavili taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuları da yürüyüşe beklediklerini açıkladı.
Slimani golünü atıp Gazze'ye destek verdi
Cezayir'in 2026 Dünya Kupası elemelerinde Somali'yi 3-1 yendiği karşılaşmaya Fenerbahçe'nin eski futbolcusu İslam Slimani damgasını vurdu. 35 yaşındaki santrfor, 80. dakikada takımının üçüncü golünü attıktan sonra Filistin bayrağı açarak Gazze'ye destek verdi. O anlar kameralara yansırken tecrübeli oyuncunun bu hareketi dünya basının da geniş yankı buldu. Karşılaşmadaki diğer golleri Cezayir adına Ahmet Abdi ve Baghdad Bounedjah, Somali tarafında da Yusuf Ahmed kaydetti.