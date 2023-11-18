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Giriş Tarihi: 19.11.2023 00:51

Futbol sahalarında görülmemiş skor! Fransa, 14 golle Cebelitarık'ı yıktı çekti...

Futbol sahalarında görülmemiş skor! Fransa, 14 golle Cebelitarık’ı yıktı çekti...

Fransa Milli Takımı, EURO 2024 Elemeleri B Grubu 7. maçında Cebelitarık ile karşılaştı. Fransızlar, karşılaşmadan futbol sahalarında görülmemiş bir skorla ayrıldı. Cebelitarık'ı tam 14-0 mağlup eden Fransa, tarihi bir galibiyet elde etti.

Fransa, EURO2024 Elemeler B Grubu 7. maçında Cebelitarık ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan maçı Fransa, 14-0 kazandı.

Fransa'nın golleri 3. dakikada Santos (k.k), 5. dakikada Thuram, 16. dakikada Warren Zaire Emery, 30, 74 ve 82. dakikalarda Mbappe, 34. dakikada Clauss, 36 ve 65. dakikalarda Coman, 37. dakikada Fofana, 63. dakikada Rabiot, 73. dakikada Dembele, 89 ve 90+1. dakikada Groud kaydetti.

Cebelitarık'ta Santos 18. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Fransa'da 17 yaşındaki Warren Zaire Emery, milli takımda gol atan en genç oyuncu oldu.

Bu sonuçla daha önce EURO2024'ü garantileyen Fransa puanını 21'e çıkardı. Cebelitarık ise 0 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Fransa, Yunanistan ile karşılaşacak. Cebelitarık ise Hollanda'yı ağırlayacak.

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Futbol sahalarında görülmemiş skor! Fransa, 14 golle Cebelitarık'ı yıktı çekti...
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