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Giriş Tarihi: 18.11.2023 13:42

Manchester United'da Onana sakatlandı, Galatasaray'a karşı Altay Bayındır kalede

İHA
Manchester United’da Onana sakatlandı, Galatasaray’a karşı Altay Bayındır kalede

Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında sakatlandI. Onana'nın durumunun ciddi olması halinde Galatasaray müsabakasında kaleyi Altay Bayındır koruması bekleniyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi İngiliz ekibi Manchester United'ın kalecisi Andre Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu'nda oynanan Kamerun - Mauritius müsabakasında sakatlık yaşadı. Addüktör kasında gerilme yaşadığı belirtilen Onana, mücadelenin 82. dakikasında yerini Fabrice Ondoa'ya bıraktı. 27 yaşındaki kalecinin durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Manchester ekibi, 26 Kasım Pazar günü ligde Everton ile karşılaşacak. 3 gün sonra ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da Galatasaray ile mücadele edecek Manchester United'da, Onana'nın yerine milli kaleci Altay Bayındır'ın kaleyi devralması bekleniyor.

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Manchester United'da Onana sakatlandı, Galatasaray'a karşı Altay Bayındır kalede
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