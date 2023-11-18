Manchester United’da Onana sakatlandı, Galatasaray’a karşı Altay Bayındır kalede

Manchester ekibi, 26 Kasım Pazar günü ligde Everton ile karşılaşacak. 3 gün sonra ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da Galatasaray ile mücadele edecek Manchester United'da, Onana'nın yerine milli kaleci Altay Bayındır'ın kaleyi devralması bekleniyor.