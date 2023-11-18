Taraftar grupları İsrail’e karşı tek yürek! “Katil İsrail Filistin’den defol…”

Türkiye'nin 4 büyük kulübü ve anadolu kulüplerinin taraftar grupları, İsrail'in Filistin'e karşı düzenlediği saldırıları protesto etti. Filistin için tek yürek olan taraftarlar, İsrail Konsolosluğu önünde ortak basın bildirisi yayınladı.

Taraftar gruplarının yayınladığı ortak basın bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

Filistin'in açlığa, ölüme, zulme, soykırıma mahkûm eden terör devleti, 16 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze'de sivil yerleşim yerlerini aralıksız bombalayarak kelimenin tam anlamıyla soykırım gerçekleştiriyor. Evet her fırsatta insan haklarından dem vuran Batılı ülkelerin, tüm dünyanın gözleri önündeki İsrail terörizmine hiçbir zaman ses çıkarmadığını bizler biliyoruz.bundan dolayıdır ki tüm dünya tüm insanlık ayakta ve kıyamda insanlık onuru için zalimin zulmünü meydanlarda haykırıyor ve haykırmayada devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim Burada bulunduğumuz şu saatlerde Gazze'deki kardeşlerimiz, elektrikleri, suları, internetleri, kesik halde saldırı altında. Filistinli kardeşlerimizden edinilen son bilgilere göre, bombardıman hiç durmuyor, uçaklarla ve gemilerle Gazze bombalanıyor. Dünyanın gözü önünde bir vahşet yaşanıyor.Dünya ülkeleri şimdi müdahale etmeyecekse ne zaman edecek? İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu, vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır. İsrail her zamanki saldırılarını artırmış ve okulları hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları katlederek zulmünü sürdürmektedir.

Hüznümüz, acımız, öfkemiz çok büyük. Fakat baktığımızda Filistinli kardeşlerimizin bu direnişi, hepimizi kıyama kaldırmış. Biz gecenin bu vaktinde burada yüreğimizle, vicdanımızla, sesimizle, duamızla onların yanında olduğumuzu ifade etmek için bir aradayız. Çocuklar, kadınlar ölüyor ve medeni denilen Avrupa ülke liderleri maalesef bu soykırımın yaşanması için destek veriyor. İslam dünyası sessiz, İslam işbirliği teşkilatı kafasını kuma koymuş. İstiyoruz ki Arap birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı bir ses versin, İsrail ile bütün ilişkilerini kessin.

Bütün dünya biliyor ve görüyor ki bugün yaşananların tek sorumlusu Filistin'i işgal eden, on binlerce kişiyi katleden, milyonlarca kişiyi sürgün eden, Mescid-i Aksa'ya defalarca alçakça saldırılar düzenleyenlerdir. Filistin halkının soykırıma karşı kendisini savunma hakkı meşrudur ve sorgulanamaz. Bu topraklara barışın gelmesinin, vahşetin bitmesinin, Filistin'in 75 yıllık acısının ve mazlumiyetinin sona ermesinin yegâne yolu Filistin'e saldırıların ve işgalin son bulması ve başkenti Kudüs olan tam bağımsız birleşik bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Zulüm kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı olan sivil kuruluşlar olarak, bugün de mazlum ve onurlu Filistinli kardeşlerimizi destekliyor, Gazze'de yaşanan vahşet, yıkım ve soykırıma karşı durmayı, mazlumlara ses vermeyi, zulme karşı sesimizi yükseltmeyi insani bir sorumluluk ve görev addediyor, şehitlerimize rahmet diliyoruz.

Değerli kardeşlerim Filistin direnişini amasız, fakatsız desteklemek insan olmanın gereğidir. Filistin direnişini savunmak bir haysiyet meselesidir, adamlık meselesidir. Zaman Kudüs zamanı, gün direniş günüdür. Kudüs için, Aksa için ayaktayız!

Söylenecek çok şey var ama artık sözün tükendiği yerdeyiz. Birleşmiş Milletler, İsrail'e yönelik kararları uygulamalı, bebek katili siyonistler Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalı, uluslararası toplum ve İslam ülkeleri uyku modundan çıkmalı, İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluş gerekçesi gereği hareket etmeli ve bir an önce işgal bitmeli, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmalıdır. Kardeş Filistin halkının işgale karşı direnişini selamlıyor, dünyanın farklı ülkelerinde Filistin'e destek veren milyonları selamlıyoruz .

Son olarak diyoruz ki Katil İsrail sadece Filistin halkı için değil bütün insanlık içim problemdir.

Katil İsrail Filistin'den defol!