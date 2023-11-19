Edin Dzeko: Bu ay en önemlisi olacak

FB TV'ye açıklamada bulunan 37 yaşındaki futbolcu, "Her maç yüzde yüzümüzü vermek istiyoruz. Sonuçta bizler Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız. Hedefimize ancak birlik olursak ulaşabiliriz. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Zor anlarda birlik olmamız gerekiyor. Onların bizim yanımızda olması çok önemli" dedi.

Şu ana kadar iyi bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Dzeko, bireysel performansına ilişkin, "Bu, takımın performansına bağlıdır. Takım iyiyken bireysel performansların da artması normaldir. Takım kazandığı zaman genellikle gol atan oyuncular konuşulur ama bizim takımımızda aynı önemde çok fazla oyuncu var. Farklı görevleri var. Taraftarlar zaman zaman bunları göremeyebilir ama bizler saha içerisinde görüyoruz. Bizim takımımızdaki her oyuncu çok önemli. Henüz hiçbir şey başarmadık ama iyi gidiyoruz. Önümüzde savaşacağımız ve daha iyi olmamız gereke daha çok maç var. Milli ara bittikten sonra yeni bir aya gireceğiz ve belki de şu ana kadar oynadığımız aylar içerisindeki en önemli ay olacak çünkü Süper Kupa da dahil olmak üzere önemi maçlarımız olacak" ifadelerini kullandı.