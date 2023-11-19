İsrail’in vahşetine büyük protesto

Tüm dünyanın gözü önünde günlerdir Gazze'de katliam yapan İsrail'e tepkiler dinmiyor. Ülkenin dört bir yanında bu soykırım protesto edilirkenÖnce Trabzon'da destek yürüyüşü düzenlenmesinin ardından akşam da İstanbul'da bir araya gelen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Ankaragücü, Adana Demirspor, Sakaryaspor ve Kocaelisporlu futbolseverler, Filistin için tek yürek oldu.Levent'teki İsrail Konsolosluğu'nun önünde toplanan taraftarlar İsrail'in vahşetini sloganlar eşliğinde protesto etti. Taraftarlar basın bildirisinde ise "Filistin'in açlığa, ölüme, zulme, soykırıma mahkûm eden terör devleti, 16 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze'yi bombalayarak tam anlamıyla soykırım gerçekleştiriyor.denildi.