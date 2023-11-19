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Giriş Tarihi: 19.11.2023

İsrail’in vahşetine büyük protesto

BERKAY TURAN
İsrail’in vahşetine büyük protesto

Başta G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş olmak üzere tüm taraftar grupları dün İsrail büyükelçiliğinin önünde toplanıp zulme karşı tepki gösterdi. ‘Katil İsrail Filistin’den defol’ sloganları atıldı

Tüm dünyanın gözü önünde günlerdir Gazze'de katliam yapan İsrail'e tepkiler dinmiyor. Ülkenin dört bir yanında bu soykırım protesto edilirken Türkiye'de de bütün taraftar grupları omuz omuza verdi. Önce Trabzon'da destek yürüyüşü düzenlenmesinin ardından akşam da İstanbul'da bir araya gelen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Ankaragücü, Adana Demirspor, Sakaryaspor ve Kocaelisporlu futbolseverler, Filistin için tek yürek oldu.



SOYKIRIM DERHAL DURMALI
Levent'teki İsrail Konsolosluğu'nun önünde toplanan taraftarlar İsrail'in vahşetini sloganlar eşliğinde protesto etti. Taraftarlar basın bildirisinde ise "Filistin'in açlığa, ölüme, zulme, soykırıma mahkûm eden terör devleti, 16 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze'yi bombalayarak tam anlamıyla soykırım gerçekleştiriyor. Gazze'de yaşanan vahşet, yıkım ve soykırıma karşı durmayı, mazlumlara ses vermeyi insani bir sorumluluk biliyoruz. Katil İsrail Filistin'den defol" denildi.

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İsrail’in vahşetine büyük protesto
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