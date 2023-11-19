İtalyan basınından Kenan Yıldız’a övgü: Almanya’nın dünyasını kararttı

Haberde, "(A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo) Montella, göreve geldiğinden beri ona güvendi ve bunun karşılığını tamamen aldı" ifadesi de yer aldı. La Gazzetta dello Sport'ta da İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin dün akşam Berlin'deki müsabakada Almanya'yı 3-2 yenerken, kaydedilen gollerden birini, A Milli Takım formasını ilk kez giyen Kenan Yıldız'ın attığına dikkat çekildi.

Kenan Yıldız'ın takımı Juventus'a yakın internet sitelerinde de genç oyuncunun dün akşamki performansından övgüyle bahsedilirken, hem attığı gol hem de gol sevinci Juventuslu eski oyuncu Alessandro Del Piero'ya benzetildi.