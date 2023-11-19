Manchester City ve Chelsea küme düşebilir

İngiliz devleri Chelsea ve Manchester City, FFP kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunmaları halinde Premier Lig'den düşme tehlikesiyle karşı karşıya...

Daily Mail'de yer alan habere göre, City'nin mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 115 suçlamayla karşı karşıya olduğu, Chelsea'nin ise kulübün eski sahibi Roman Abramovich'le bağlantılı olduğu iddia edilen ödemeler nedeniyle inceleme altına alınabileceği iddia ediliyor.

KÜME DÜŞEBİLİRLER

Manchester City'nin eski mali danışmanı Stefan Borson, Everton'ın Finansal Kar ve Sürdürülebilirlik kuralları nedeniyle 10 puan ceza almasının ardından bir açıklama yaparak, "Kararı görmeden, Everton için 10 puan cezası bana basit bir FFP ihlali için fazla geliyor. Ancak bu durum, City'ye ve Chelsea'ye uygulanacak yaptırımların potansiyel olarak küme düşmeye yol açabileceğini güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Premier Lig ekibi Everton, Finansal Kar ve Sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası aldı.