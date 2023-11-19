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Giriş Tarihi: 19.11.2023

Oyuncularım Türk halkının ruhuna sahip

Oyuncularım Türk halkının ruhuna sahip

Montella, “Sahaya milliyetçilik ruhlarını yansıtan futbolculara sahibiz. Onların sayesinde bu sonuçları alıyoruz. Oyuncularımla gurur duyuyorum” dedi

Ay-Yıldızlı ekibimizin teknik patronu Montella, maçın ardından şunları söyledi: "Böyle bir galibiyet aldığımız için gerçekten gururluyum. Totalde Almanya'da 72 yıldır kazanamıyorduk. Genelde ise 18 yıldır yenemiyorduk. İnsanlarımız için de çok mutluyum, geldiler ve bizi desteklediler. Futbolcuların ruhuna dokunmak önemli. Bizim oyuncular da Türk halkının ruhuna sahip. Çok çalışıyoruz, sahaya milliyetçilik ruhlarını yansıtan bir takımımız var. Onların sayesinde bu sonuçları alıyoruz. Çocuklarımız, hata yaptıklarında bile ruhlarını ön plana çıkararak telafi ediyorlar."

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Montella, A Milli Takım tarihinde Guus Hiddink'in ardından çıktığı ilk üç maçtan galip ayrılan ikinci yabancı teknik direktör oldu. Almanya (3-2) Letonya (4-0), Hırvatistan (1-0).

ALTINTOP: BİR HAYALİM VAR
TFF Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, EURO 2024'te Türkiye olarak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. Altıntop, "14 Temmuz'da final burada (Berlin) oynanacak, bu ne kadar uzak gözükse de bir hayalimiz var. Bu hayalinde inancını korumak gerekiyor. Benim de hayallerim var. 7 maçlık bir serüven olacak. Şımarıklık olarak algılanmasını istemiyorum. Ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Yunanistan örneğini göz önüne alabiliriz. Bize cesaret verebilir. Diğer taraftan da gerçeklerden kopmamak gerekiyor diye konuştu.

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Oyuncularım Türk halkının ruhuna sahip
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