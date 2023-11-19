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Giriş Tarihi: 19.11.2023 16:26 Son Güncelleme: 19.11.2023 16:33

Son dakika: Emre Akbaba aday kadrodan çıkartıldı!

Son dakika: Emre Akbaba aday kadrodan çıkartıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu , Almanya maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın Milli Takım kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.

TFF, Almanya maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın Milli Takım kadrosundan çıkartıldığını açıklama.

İşte TFF'nin açıklaması:

"2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin'den Cardiff'e seyahat edecek A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Milli futbolcumuz Emre Akbaba, Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı."

Almanya ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Emre Akbaba, yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmış ve 34. dakikada Abdülkadir Ömür oyuna dahil olmuştu.

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Son dakika: Emre Akbaba aday kadrodan çıkartıldı!
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