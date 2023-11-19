SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Angelino için Leipzig’in kararı bekleniyor

Teknik direktör Okan Buruk ise Şampiyonlar Ligi için hayati önem taşıyan Manchester United maçı planlarını Angelino'ya göre yapıyor. Son dönemde sol bekte Kazımcan ve Abdülkerim dönüşümlü olarak oynadılar ancak beklentileri karşılayamadılar. Leipzig'den G.Saray'ın istediği yanıt gelmezse Okan Buruk M.United ve Kopenhag maçlarında Angelino'yu oynatacak ve devre arasına 19 maç ile girmesi sağlanacak.

DAKİKA ŞARTI YOK!

Geçen sezon Mata ve Mertens'i transfer eden Galatasaray'da opsiyonlu sözleşmelere performansa bağlı maddeler koyuldu. Mata 20 maç için geçerli 45 dakika şartını karşılayamadı ve yollar ayrıldı. Mertens 25 maça ilk 11 çıktığı için takımda kaldı. Angelino'da ise dakika ya da ilk 11 şartı bulunmuyor ve 20 karşılaşmaya çıkması yeterli.