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Giriş Tarihi: 19.11.2023 08:52 Son Güncelleme: 19.11.2023 09:12

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Angelino için Leipzig'in kararı bekleniyor

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Angelino için Leipzig’in kararı bekleniyor

Galatasaray, Angelino’nun opsiyonu için Alman ekibinin kapısını çaldı. Aslan, İspanyol sol bekin 20 maçlık opsiyonunu iptal etmek için teklifini yaptı. Leipzig kabul ederse futbolcu oynamaya devam edecek. Aksi halde ise 19 maç sonrası forma göremeyecek.

Bu sezonun başında kiralık + zorunlu satın alma opsiyonları karşılığında G.Saray'a gelen Angelino'nun durumu için Leipzig'den haber bekleniyor. Bonservisi için 20 maç şartı koşulan Angelino'ya ilk 11 ya da dakika kısıtlaması koyulmadı.

15'i ilk 11'de toplam 17 maçta oynayan İspanyol sol bek 3 kez daha sarı-kırmızılı formayı giyerse kiralık sözleşmesinde yazan 6 milyon Euro opsiyon otomatik olarak devreye girecek. Yönetim, Leipzig'den zorunlu olan bu maddeyi (20 maç) kaldırmasını talep ediyor. Alman ekibinin milli ara bitmeden cevabı bekleniyor.

Teknik direktör Okan Buruk ise Şampiyonlar Ligi için hayati önem taşıyan Manchester United maçı planlarını Angelino'ya göre yapıyor. Son dönemde sol bekte Kazımcan ve Abdülkerim dönüşümlü olarak oynadılar ancak beklentileri karşılayamadılar. Leipzig'den G.Saray'ın istediği yanıt gelmezse Okan Buruk M.United ve Kopenhag maçlarında Angelino'yu oynatacak ve devre arasına 19 maç ile girmesi sağlanacak.

DAKİKA ŞARTI YOK!
Geçen sezon Mata ve Mertens'i transfer eden Galatasaray'da opsiyonlu sözleşmelere performansa bağlı maddeler koyuldu. Mata 20 maç için geçerli 45 dakika şartını karşılayamadı ve yollar ayrıldı. Mertens 25 maça ilk 11 çıktığı için takımda kaldı. Angelino'da ise dakika ya da ilk 11 şartı bulunmuyor ve 20 karşılaşmaya çıkması yeterli.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Angelino için Leipzig'in kararı bekleniyor
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