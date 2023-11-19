Süper Gerilim Ligi! En çok faul yapan 5 takım bizde

Trendyol Süper Lig'de sert futbol sebebiyle geride kalan 12 hafta boyunca birçok isim sakatlanırken son kurban Beşiktaş'ın Kazak yıldızı Bakhtiyor Zaynutdinov olmuştu. Oyuncunun yüzünde kırıklar meydana gelirken agresiflik rakamlara da yansıdı. Avrupa'nın en çok faul yapan ilk 15 takımı arasında Süper Lig'den 5 kulüp yer aldı. İspanyol Getafe'nin maç başına 18.1 faul ile ilk sırada bulunduğu listede Atakaş Hatayspor, 15.5 ortalamayla 5'inci basamakta yer alıp en agresif temsilcimiz oldu.