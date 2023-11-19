Süper Gerilim Ligi! En çok faul yapan 5 takım bizde

Trendyol Süper Lig'de sert futbol sebebiyle geride kalan 12 hafta boyunca birçok isim sakatlanırken son kurban Beşiktaş'ın Kazak yıldızı Bakhtiyor Zaynutdinov olmuştu. Oyuncunun yüzünde kırıklar meydana gelirken agresiflik rakamlara da yansıdı. Avrupa'nın en çok faul yapan ilk 15 takımı arasında Süper Lig'den 5 kulüp yer aldı. İspanyol Getafe'nin maç başına 18.1 faul ile ilk sırada bulunduğu listede Atakaş Hatayspor, 15.5 ortalamayla 5'inci basamakta yer alıp en agresif temsilcimiz oldu.
EZELİ RAKİPLER SERT ÇIKTI!
Volkan Demirel'in ekibini, 15.0'lık değerle 7'nciliğe kurulan Bitexen Antalyaspor izledi. Sezon başında önemli yıldızlarından sakatlıklar nedeniyle yararlanamayan Trabzonspor, maç başına 14.7'lik faul karnesiyle 9 numarada yer alırken Beşiktaş da (14.5) sıralamada takip etti. Listedeki son Türk takımı Galatasaray, 13.9'luk değeriyle 15'inci oldu. Fenerbahçe ise 90 dakika başına yaptığı 13.2'lik faulle dikkat çekti.