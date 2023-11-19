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Giriş Tarihi: 19.11.2023 09:11

Süper Gerilim Ligi! En çok faul yapan 5 takım bizde

UĞUR ÇEM
Süper Gerilim Ligi! En çok faul yapan 5 takım bizde

Avrupa'nın en çok faul yapan 15 takımı arasında 5 Türk kulübü bulunuyor. Karşılaşma başına 15.5 faul ortalamasıyla 5. basamakta yer alan Hatayspor, sıralamadaki en agresif Türk temsilcisi oldu. Antalyaspor’un (15.0) yanı sıra Trabzonspor (14.7), Beşiktaş (14.5) ve Galatasaray (13.9) da listeye girdi.

Trendyol Süper Lig'de sert futbol sebebiyle geride kalan 12 hafta boyunca birçok isim sakatlanırken son kurban Beşiktaş'ın Kazak yıldızı Bakhtiyor Zaynutdinov olmuştu. Oyuncunun yüzünde kırıklar meydana gelirken agresiflik rakamlara da yansıdı. Avrupa'nın en çok faul yapan ilk 15 takımı arasında Süper Lig'den 5 kulüp yer aldı. İspanyol Getafe'nin maç başına 18.1 faul ile ilk sırada bulunduğu listede Atakaş Hatayspor, 15.5 ortalamayla 5'inci basamakta yer alıp en agresif temsilcimiz oldu.

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Volkan Demirel'in ekibini, 15.0'lık değerle 7'nciliğe kurulan Bitexen Antalyaspor izledi. Sezon başında önemli yıldızlarından sakatlıklar nedeniyle yararlanamayan Trabzonspor, maç başına 14.7'lik faul karnesiyle 9 numarada yer alırken Beşiktaş da (14.5) sıralamada takip etti. Listedeki son Türk takımı Galatasaray, 13.9'luk değeriyle 15'inci oldu. Fenerbahçe ise 90 dakika başına yaptığı 13.2'lik faulle dikkat çekti.

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Süper Gerilim Ligi! En çok faul yapan 5 takım bizde
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