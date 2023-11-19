Trabzon, Flistin için yürüdü

Kentte Filistin bayrakları açan bordo-mavili taraftarlar, İsrail’in zulmüne kayıtsız kalmadı
Dünyanın her yerinde Siyonist İsrail'in Filistin'e saldırıları lanetlenirken bir ses de Trabzon'dan yükseldi. Trabzonspor taraftarları, düzenlediği yürüyüşle protesto etti. Atatürk Alanı Meydan Parkı önünde toplanan taraftarlar; dev Filistin bayrağı, döviz ve pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Taraftarlar, "Kahrolsunİsrail", "Katil İsrail,Filistin'den defol","Allah-u Ekber" sloganları ve Mehteran takımının marşları eşliğinde tepkilerini gösterip sonrasında dağıldı.