Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Xabi Alonso-Real Madrid iddialarına Bayer Leverkusen'den cevap
Giriş Tarihi: 19.11.2023 16:42

Xabi Alonso-Real Madrid iddialarına Bayer Leverkusen'den cevap

Xabi Alonso-Real Madrid iddialarına Bayer Leverkusen’den cevap

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı. Leverkusen cephesinden Xabi Alonso'yla ilgili haberlere cevap geldi.

Bundesliga'da sezona harika bir giriş yapan ve an itibarıyla zirvede yer alan Bayer Leverkusen'de teknik direktör Xabi Alonso performansıyla büyük övgü alıyor.

Alonso'nun adı şimdiden Real Madrid'le anılmaya başlanırken, başarılı teknik adamın sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu öne sürülüyor. Kontratındaki özel maddenin, genç antrenörün futbolculuk döneminde forma giydiği kulüplerden birine katılmasının önünü açtığı yönündeydi.

"KAĞIT ÜZERİNDE HİÇBİR ŞEY YOK"
Öte yandan Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro bu iddialara cevap verdi.

Söz konusu haberleri yalanlayan Carro, "Bir maddeye ihtiyacımız yok. Xabi ile çok iyi bir ilişkimiz var ve o bizim ciddi bir kulüp olduğumuzu biliyor. Günün sonunda gitmek istiyorsa kimseyi kalmaya zorlamayacağız. Onun bizimle mutlu hissetmesini istiyoruz. Kağıt üzerinde Xabi'nin eski kulüplerinden birine gitmesine izin veren hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Zonguldak'ta Türk gemisine ulaşılamıyor! 12 mürettebatı vardı! Bir gemi de karaya oturdu!
Son dakika haberleri: Ay-yıldızlılar, Almanya’da şov yaptı! A Milli Takımımız, özel maçta 3 golle kazandı…
İsrail medyasından büyük itiraf: 7 Ekim gerçeği ortaya çıktı! Festivaldeki sivilleri böyle vurmuşlar...
İYİ Parti’de kayıp para iddiası! Meral Akşener ilk kez konuştu: İstifa ederim!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'ye 'İsrail' uyarısı: Bu dünya için daha büyük bir kriz demek!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Gaziantep'e müjde: Yüksek hızlı tren geliyor!
Montella takımın çehresini değiştirdi
Lale Orta’dan yasak aşk iddiasına ‘namus’ şikayeti! “Namusuma iftira attı, onurumu rencide etti”
AB’yi şoke eden uyarı
ARKADAŞINA GÖNDER
Xabi Alonso-Real Madrid iddialarına Bayer Leverkusen'den cevap
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA