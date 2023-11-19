Xabi Alonso-Real Madrid iddialarına Bayer Leverkusen’den cevap

Bundesliga'da sezona harika bir giriş yapan ve an itibarıyla zirvede yer alan Bayer Leverkusen'de teknik direktör Xabi Alonso performansıyla büyük övgü alıyor.

Alonso'nun adı şimdiden Real Madrid'le anılmaya başlanırken, başarılı teknik adamın sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu öne sürülüyor. Kontratındaki özel maddenin, genç antrenörün futbolculuk döneminde forma giydiği kulüplerden birine katılmasının önünü açtığı yönündeydi.

"KAĞIT ÜZERİNDE HİÇBİR ŞEY YOK"

Öte yandan Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro bu iddialara cevap verdi.

Söz konusu haberleri yalanlayan Carro, "Bir maddeye ihtiyacımız yok. Xabi ile çok iyi bir ilişkimiz var ve o bizim ciddi bir kulüp olduğumuzu biliyor. Günün sonunda gitmek istiyorsa kimseyi kalmaya zorlamayacağız. Onun bizimle mutlu hissetmesini istiyoruz. Kağıt üzerinde Xabi'nin eski kulüplerinden birine gitmesine izin veren hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.