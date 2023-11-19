Yasak aşk iddiasına ‘namus’ şikâyeti

MHK eski Başkanı Lale Orta, FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Leyla Ceylan hakkında suç duyurusunda bulundu. Geçtiğimiz ay hakem olan eşi Hakan Ceylan'a 14 yıllık evliliklerinin ardından boşanma davası açan Leyla Ceylan, eşinin MHK eski Başkanı Lale Orta ile yasak aşk yaşadığını açıklamıştı. Bu iddialar sonrasında Leyla Ceylan'a yöneliksuçundan şikâyetçi olan Lale Orta'nın dilekçesinde Orta'nın öz geçmişi uzunca anlatılırken mesleki tecrübesinin yazılmasının sayfalarca uzayacağı belirtilerek, "Bu hususu belirtmekteki amacımız itibar ve güvenilirlik için harcanan emek ile gayretin ne kadar fazla olduğunu aktarabilmektir. Futbolla ilgilenen herkes tarafından bilinen, futbol alanında ismi marka olmuş bir kişidir" denildi. Orta'nın namusuna iftira attığı, onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği vurgulanan dilekçedecümleleri kullanıldı. Ceylan'ın prim kazanmaya çalıştığı ve Orta'nın yılların çabasıyla elde ettiği saygınlığını rencide etmesi nedeniyle cezalandırılması talep edildi. Savcılık, dosyada yasak aşk haberlerinin olduğunun ancak Leyla Ceylan'ın yapmış olduğu bir paylaşım bulunmadığını,suçu işlediğine dair bir delilin mevcut olmadığını belirtti.