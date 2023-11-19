Yasak aşk iddiasına ‘namus’ şikâyeti

MHK eski başkanı Lale Orta, hakem Hakan Ceylan’ın eşi Leyla Ceylan’ın “Aralarında yasak aşk var” iddiaları sonrasında suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise başvuruya takipsizlik kararı verdi
MHK eski Başkanı Lale Orta, FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Leyla Ceylan hakkında suç duyurusunda bulundu. Geçtiğimiz ay hakem olan eşi Hakan Ceylan'a 14 yıllık evliliklerinin ardından boşanma davası açan Leyla Ceylan, eşinin MHK eski Başkanı Lale Orta ile yasak aşk yaşadığını açıklamıştı. Bu iddialar sonrasında Leyla Ceylan'a yönelik "hakaret" ve "iftira" suçundan şikâyetçi olan Lale Orta'nın dilekçesinde Orta'nın öz geçmişi uzunca anlatılırken mesleki tecrübesinin yazılmasının sayfalarca uzayacağı belirtilerek, "Bu hususu belirtmekteki amacımız itibar ve güvenilirlik için harcanan emek ile gayretin ne kadar fazla olduğunu aktarabilmektir. Futbolla ilgilenen herkes tarafından bilinen, futbol alanında ismi marka olmuş bir kişidir" denildi. Orta'nın namusuna iftira attığı, onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği vurgulanan dilekçede "Boşanma davası açtığı eşi HakanCeylan'la ilişkisi olduğunu, gerçeğeaykırı olarak yalan bir şekilde beyanetmiştir. Müvekkil, namusuna yönelikiftiraya ve saldırıya maruz kalmıştır" cümleleri kullanıldı. Ceylan'ın prim kazanmaya çalıştığı ve Orta'nın yılların çabasıyla elde ettiği saygınlığını rencide etmesi nedeniyle cezalandırılması talep edildi. Savcılık, dosyada yasak aşk haberlerinin olduğunun ancak Leyla Ceylan'ın yapmış olduğu bir paylaşım bulunmadığını, "hakaret" ve "iftira" suçu işlediğine dair bir delilin mevcut olmadığını belirtti. Lekelenmeme hakkıgöz önüne alınarak savunmasının alınmasınagerek de görülmediğini aktaransavcılık takipsizlik kararı verdi.