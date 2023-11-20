A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Bir ilki başarmak istiyoruz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Montella'nın açıklamaları şöyle:

"Burada en iyi şekilde hazırlanarak geldik. Buraya lider geldik, lider olarak dönmek istiyoruz. Rakibimiz evinde iyi oynayan bir takım. Her şeye hazırlıklı geldik. Tarihimizde henüz başaramadık lider çıkmayı. İlk defa gruptan lider çıkmak istiyoruz."

"Futbolda hiçbir şey kesin değildir. Hırvatistan belki berabere kalır Ermenistan ile ama biz kendi maçımıza odaklandık. Buraya kazanmaya geldik. Kadroya 29 futbolcu çağırdık. Bazı sakatlıklar oldu ama buraya gelen her futbolcu 11'de oynayabilecek durumda. Maçtan maça kadro değişebilir. Rakibin özelliklerine göre bir 11 çıkarabiliriz."

"İki sene burada çalışma fırsatım oldu. Bu futbolcuları tanımaya başladım. Performanslarını değerlendirme fırsatım oldu. Bu futbolculara inandığım için milli takımın hocası olmak istedim."

"Kenan Yıldız büyük bir potansiyele sahip. Şu andan itibaren farklı bir kariyere alışması gerekiyor ve o başarıyı yönetmesi gerekiyor. Herkesin beklentisi de farklı olacak. Beni performansıyla mutlu eden bir futbolcu."

"Maçların süresi artık 100 dakika. Hırvatistan maçını da seyrettim. Biraz çekingen bir oyunları vardı. Hesabı ancak son 5 dakikada yapabilirsiniz. Her planı uygulayacağız. Yarın için tek planımız maçı kazanmak. Çok çalıştık. Futbolcularımızın kalitesini ortaya çıkardık. Biz onların sayesinde bugünleri yaşıyoruz. Bu başarının sırrı tam olarak ne bilmiyorum. Neleri istersek onu sahada uygulayan bir oyuncu grubu var."

"Sacha için spekülasyonları duymuştum. Gedson'u ilk kez duyuyorum. Bir futbolcunun Türk olması için 5 sene oynaması gerekiyor. Aslında bunun cevabı ortada. Kalbi Türkiye ile atan her futbolcuyu kucaklayacağız. Ben de yabancıyım ama kalbim Türkiye ile atıyor."