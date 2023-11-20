GALATASARAY HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı için servet bekleniyor

Türkiye'nin Berlin zaferinde başroldeki simlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı her geçen gün üzerine koyuyor ve kendine hayran bırakıyor. Galatasaray'ın 29 yaşındaki stoperi yaz döneminde Rus ve Suudi kulüplerinin gündemine gelirken, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Milli Takım performansıyla beraber değerini arttırdı. Yıldız futbolcu Almanya ile oynanan milli maçta şık bir asiste imza atarken, savunmadaki kritik müdahaleleri ile otoritelerin beğenisini kazandı.

2.8 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Çok değil, birkaç sene önce alt liglerde her sezon bir takıma kiralanan Abdülkerim, artık elit futbolcular kategorisine girdi. Sol ayaklı stoper olmasıyla beraber topla ilişkisinden dolayı Abdülkerim'in Avrupa'nın dev kulüplerini de peşine takacağını düşünen sarı-kırmızılı yönetim astronomik rakamların konuşulacağını öngörüyor. Galatasaray'ın geçen yıl 2.8 milyon Euro'ya Konyaspor'dan aldığı Abdülkerim Bardakçı'nın bu sezon 19 milyon 550 bin lira olan ücreti dövizdeki artış ve oyuncunun şampiyonluktaki katkısı göz önünde bulundurularak 30 milyona çıkarılmıştı.



RUS DEVLERİ PEŞİNDE

Galatasaray'da Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Abdülkerim Bardakcı bu sezon 22 maçta forma şansı buldu. 29 yaşındaki solak stoper, 2 gol sevinci yaşadı. Sarı-Kırmızılıların yıldızının sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Abdülkerim Bardakcı'nın güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euro. Başta Zenit olmak üzere, CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskova kulüplerinin milli savunmacıyı yakından takip ettiği biliniyor. (Milliyet)