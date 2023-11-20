Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Angelino krizi
Giriş Tarihi: 20.11.2023 13:48

Galatasaray'da Angelino krizi

Galatasaray’da Angelino krizi

Galatasaray'a sezon başında büyük beklentilerle transfer olan Angelino, gösterdiği performansla sınıfta kaldı. Yıldız sol bek skor katkısı yapamazken savunmadaki aksaklığıyla da formayı Kazımcan'a kaptırdı. Sarı kırmızılılar ocak ayında İspanyol futbolcu ile yolları ayırmak istese de bir kriz patlak verdi.

Galatasaray, İspanyol sol bek oyuncusu Angelino'dan tam olarak istediği etkiyi alamasa da, 26 yaşındaki yıldız futbolcunun son maçlarda göstermiş olduğu performans gelecek adına umut verdi.

Mali şartlar uyuşursa oyuncunun bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılar, futbolcunun kulübü Leipzig ile Angelino krizi yaşıyor. Almanya'nın Bild Gazetesi, sarı-kırmızılıların Angelino'nun bonservisinde indirim istediğini, Leipzig'in ise 6 milyon Euro'luk bedelde ısrarcı olduğunu duyurdu.

"Türk kulübü, Leipzig'i tehdit ediyor" başlığıyla verilen haberde, Galatasaray'ın ise son iki lig maçında görev almayan Angelino'yu kalan maçlarda yedek oturtabileceği ve bu durumu bir koz olarak kullanabileceği iddia edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Özel Türkiye düşmanının önünde eğildi! CHP'de zihniyet değişmedi: HDP ile kol kola poz!
Kilosu tam tamına 250 bin TL! Duyan oraya koştu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Teletubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür?
Son dakika: Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Zonguldak'ta Türk gemisi fırtına nedeniyle battı! Bir gemi de karaya oturdu
İsrail ve Hamas anlaştı mı? ABD'den esir takası açıklaması
Lale Orta’dan yasak aşk iddiasına ‘namus’ şikayeti! “Namusuma iftira attı, onurumu rencide etti”
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan BM tepkisi: Çöp tenekesine atıldığının ilanıdır!
Gerçeğin şafağı
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Angelino krizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA