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Giriş Tarihi: 20.11.2023 13:47

İlhan Palut: "Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız"

İHA
İlhan Palut: Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız

Çaykur Rizespor Teknik Direkörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız" dedi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Milli arayı antrenmanlarla ve hazırlık maçı yaparak değerlendiren yeşil-mavililer, Antalyaspor karşısında 3 puan almak istiyor. Çaykur Rizespor, zorlu geçecek deplasmandan eğer 3 puan ile ayrılırsa 20 puana yükselmiş olacak.

Antalyaspor maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direkörü İlhan Palut, daha iyi performans göstereceklerini ifade ederek, "Antalyaspor son haftalarda iyi bir performans gösteriyor. Özellikle son iki maçta performanslarını baya yukarı çektiler. Biz de kötü bir periyodun ardından mutlak 3 puana ihtiyacımız olan bir maça çıkmıştık. İstediklerimizi yansıtamasak da 3 puana kavuşmuştuk. Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. Hele ki Antalyaspor gibi bir deplasmanda çok üzerinde bir performans, oyun ve mücadele göstermemiz gerektiğinin farkındayız. İnşallah milli takımdan dönen oyuncularımız sağlıklı bir şekilde dönerler. Altin Zeqiri, Martin Minchev Alikulov, Attila ve Dal Varesanavic'in milli takımlarda süre alıyorlar. Bundan ötürü Çarşamba günü onlarla antrenmana çıkabileceğiz. Çok doğaldır ki takımımdan daha iyi bir performans bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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