İtalya, Çekya ve Slovenya EURO 2024 biletini cebine koydu

C Grubu'nda bulunan ve iddiası kalmayan Makedonya, konuk ettiği İngiltere ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinde Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi, 90 dakikada sahada kaldı. Makedonların maçtaki tek golü 42'nci dakikada kullandığı penaltı atışında kaleciden dönen topu tamamlayan Enis Bardhi'den geldi. İngilizler ise 59'uncu dakikada Jani Atanasov'un kendi kalesine attığı gol ile eşitliği yakaladı.