Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalya, Çekya ve Slovenya EURO 2024 biletini cebine koydu
Giriş Tarihi: 21.11.2023 01:03

İtalya, Çekya ve Slovenya EURO 2024 biletini cebine koydu

DHA
İtalya, Çekya ve Slovenya EURO 2024 biletini cebine koydu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri’nde 10’uncu ve son hafta karşılaşmaları 3 grupta oynanan 7 maçla devam ediyor. Bugün oynanan maçların ardından İtalya, Çekya ve Slovenya adını EURO 2024 finallerine yazdırmayı başardı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 10'uncu hafta müsabakaları C, E ve H Grupları'nda oynanan toplam 7 maçla devam etti. Bugün oynanan karşılaşmaların ardından C Grubu'nda yer alan İtalya; E Grubu'nda bulunan Çekya; H Grubu'nda ise Slovenya EURO 2024'te yer almaya hak kazandı.

C Grubu'nda bulunan ve iddiası kalmayan Makedonya, konuk ettiği İngiltere ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinde Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi, 90 dakikada sahada kaldı. Makedonların maçtaki tek golü 42'nci dakikada kullandığı penaltı atışında kaleciden dönen topu tamamlayan Enis Bardhi'den geldi. İngilizler ise 59'uncu dakikada Jani Atanasov'un kendi kalesine attığı gol ile eşitliği yakaladı.

Elemelerde C, E ve H Grubu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Ukrayna – İtalya: 0-0

Makedonya – İngiltere: 1-1

E Grubu:

Çekya – Moldova: 3-0

Arnavutluk – Faroe Adaları: 0-0

H Grubu:

Kuzey İrlanda – Danimarka: 2-0

Slovenya – Kazakistan: 2-1

San Marino – Finlandiya: 1-2

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Özel Türkiye düşmanının önünde eğildi! CHP'de zihniyet değişmedi: HDP ile kol kola poz!
Kilosu tam tamına 250 bin TL! Duyan oraya koştu
Bakan Yerlikaya paylaştı: Batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Parti'ye bir istifa şoku daha! "Meral Akşener'i Sevenler Derneği'ne döndü"
Teletubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 50+1 açıklaması: Sistemde reform ihtiyacı varsa uygulanır
İsrail destekçisi Morgan’a tokat gibi cevap! İddialarını bir bir çürüttü
Son dakika: Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Zonguldak'ta Türk gemisi fırtına nedeniyle battı! Bir gemi de karaya oturdu
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya, Çekya ve Slovenya EURO 2024 biletini cebine koydu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA