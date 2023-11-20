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Giriş Tarihi: 20.11.2023 17:08

Konyaspor’da olağanüstü genel kurul ertelendi

Konyaspor’da olağanüstü genel kurul ertelendi

Konyaspor’da bugün yapılacak olan olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Konyaspor'da 20 Kasım tarihinde yapılması için karar alınan olağanüstü genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Bir otelde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısına 89 üye katıldı. Genel kurul çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile 1 hafta sonraya ertelendi. Başkanlık için herhangi bir resmi listenin olmadığı Konyaspor'da, 27 Kasım Pazartesi günü yeterli çoğunluk aranmaksızın olağanüstü genel kurul yapılacak.

Olağanüstü genel kurulun ertelenmesinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Yeterli sayıya ulaşılamadığı için genel kurulumuz 1 hafta sonra, aynı yer ve saat olmak üzere ertelenmiştir. İptal edilmiştir gibi bazı ibareler duydum ve gördüm. İptal edilme söz konusu değil, sadece yasa ve tüzük gereği genel kurulumuz bir hafta sonraya ertelenmiştir" dedi.

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Konyaspor’da olağanüstü genel kurul ertelendi
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