Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Rıza Çalımbay, Weghorst'u vote etti!
Giriş Tarihi: 20.11.2023 11:43

Son dakika haberi: Rıza Çalımbay, Weghorst'u vote etti!

Son dakika haberi: Rıza Çalımbay, Weghorst’u vote etti!

Son dakika haberi: Beşiktaş'a Wout Weghorst'un menajerler aracılığıyla önerildiği, Rıza Çalımbay'ın Hollandalı golcüye soğuk baktığı iddia edildi.

Çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş'ta seçim yaklaşırken, transfer iddiaları alevlenmeye başladı. Kartal'a eski golcüsü Wout Weghorst'un önerildiği ancak; bu önerinin karşılık bulmadığı öğrenildi.

ÇALIMBAY SOĞUK BAKTI

Görevde kalması halinde devre arası transfer döneminde yeni gelecek yönetimden 2 orta saha, 1 sol bek, 1 stoper ve 1 kanat oyuncusu talep etmeyi düşünen Çalımbay'ın, Wout Weghorst'u veto ettiği belirlendi. Deneyimli teknik adamın hem oyun planına uymadığı, hem de transferde önceliğin başka mevkilerde olması nedeniyle Weghorst'a yeşil ışık yakmadığı gelen haberler arasında. Öte yandan Beşiktaş teknik patronunun, kendi portföyündeki isimlerle ilgili çalışmasının da sürdüğü öğrenildi. (Takvim)

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Özel Türkiye düşmanının önünde eğildi! CHP'de zihniyet değişmedi: HDP ile kol kola poz!
Kilosu tam tamına 250 bin TL! Duyan oraya koştu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Teletubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür?
Zonguldak'ta Türk gemisi fırtına nedeniyle battı! Bir gemi de karaya oturdu
İsrail ve Hamas anlaştı mı? ABD'den esir takası açıklaması
Lale Orta’dan yasak aşk iddiasına ‘namus’ şikayeti! “Namusuma iftira attı, onurumu rencide etti”
Gerçeğin şafağı
Gazze'de acı bilanço! Katil İsrail'in öldürdüğü Filistinli sayısını açıkladılar
Netanyahu'nun yalanını İsrail basını ortaya çıkardı: Kendi vatandaşlarını vurmuş
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Rıza Çalımbay, Weghorst'u vote etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA