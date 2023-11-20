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Giriş Tarihi: 20.11.2023 10:00

Son dakika haberi: Usta isimden Vincenzo Montella sözleri! "Stefan Kuntz'un katkısı var mı?"

Son dakika haberi: Usta isimden Vincenzo Montella sözleri! Stefan Kuntz’un katkısı var mı?

SABAH Spor yazarı Ali Gültiken, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincezo Montella ve eski çalıştırıcı Stefan Kuntz hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Yazarımız Ali Gültiken'e, "Milli Takım'ın bu başarısında Kuntz'un da katkısı var mı, onun döneminden gelen bir etki görüyor musunuz" diye sorduk. Gültiken de "Bu başarı Vincenzo Montella'ya yazar" yorumunda bulundu.

Son 3 maçta Avrupa futbolunun iki devi Almanya ve Hırvatistan'ı yendik. Milli Takım için yorumunuz nedir?

"Çok önemli bir başarı. Özellikle Almanya'yı orada yenebilmek üst seviye bir iş. Yeni bir Milli Takım ruhunun, takım içerisinde oluştuğunu ve bunun büyük bir enerji ile sahaya yansıdığını görüyoruz. Yeni oyuncuların da bu sürece çok ciddi katkıları oldu. Bu da Ay-Yıldızlılar için yeni kazanımdır."

Stefan Kuntz'un bu başarıda katkısı var mı? Onun döneminden gelen bir etki görüyor musunuz?

"Milli Takım olayı, her zaman yaşandığı süreç ile değerlendirilmeli. Yeni bir teknik adam, yeni bir bakış açısı, yeni bir oyun felsefesi var. Bunun yanı sıra birçok yeni oyuncu da var. O yüzden iki teknik adamı ayrı tutuyorum. Bu başarı Montella'ya yazar."

Vincenzo Montella ile birlikte ne değişti? Almanya maçını izledikten sonra EURO 2024 için hedef ne olmalı?

"Bu maçın neticesi kadar psikolojik etkisi de çok büyük. Dünya futbolunda A klasmanda olan bir takımı yenmek, beraberinde farklı güven duygularını da getirecektir. Yıllardan beri hep söylediğim bir şey var; Türkiye'nin önemli sayıda milli seviyede oyuncuları var. Bunları doğru kullanabildiğiniz zaman, başarılı olmamak için bir sebep göremiyorum. Bundan sonraki katılacağımız turnuvada da başarılı olacağımızı düşünüyorum. Almanya'yı yenebilme güvenine ulaşan bir takım, diğer tüm rakipler için de aynı şeyi yapacağını düşünecektir. Bu da önemli bir seviyedir."

Kenan Yıldız'ın çıkışını nasıl buluyorsunuz? Oyuncu kalitesi olarak size ne vadediyor?

"Ülke olarak önemli bir oyuncu havuzumuz var. Kendi ülkemiz kadar yurt dışında yetişen ve sonrasında Milli Takım'a katabildiğimiz oyuncular büyük zenginlik yaratıyor. Kenan da bunun en başarılı örneklerinden bir tanesi. Bu yaşta bu kalitede bir oyuncunun Milli Takımımıza kazandırılmış olması, Türkiye adına büyük bir zenginlik elbette. Birçok oyuncumuz çok başarılı şekilde sahadaydılar. Ferdi'nin, Abdülkerim'in performanslarını alkışlamak gerek. Altay'ın kaledeki başarısı, Kaan'ın ve diğer oyuncuların da bireysel performansları ülkemiz adına gurur kaynağı oldu. Yusuf Sarı'yı da aldığı sorumluluk ve Milli Takım sürecindeki başarısı için ayrıca kutlamak gerekir."

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Son dakika haberi: Usta isimden Vincenzo Montella sözleri! "Stefan Kuntz'un katkısı var mı?"
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