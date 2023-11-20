Son dakika haberi: Usta isimden Vincenzo Montella sözleri! "Stefan Kuntz'un katkısı var mı?"

Stefan Kuntz'un bu başarıda katkısı var mı? Onun döneminden gelen bir etki görüyor musunuz?

"Milli Takım olayı, her zaman yaşandığı süreç ile değerlendirilmeli. Yeni bir teknik adam, yeni bir bakış açısı, yeni bir oyun felsefesi var. Bunun yanı sıra birçok yeni oyuncu da var. O yüzden iki teknik adamı ayrı tutuyorum. Bu başarı Montella'ya yazar."

Vincenzo Montella ile birlikte ne değişti? Almanya maçını izledikten sonra EURO 2024 için hedef ne olmalı?

"Bu maçın neticesi kadar psikolojik etkisi de çok büyük. Dünya futbolunda A klasmanda olan bir takımı yenmek, beraberinde farklı güven duygularını da getirecektir. Yıllardan beri hep söylediğim bir şey var; Türkiye'nin önemli sayıda milli seviyede oyuncuları var. Bunları doğru kullanabildiğiniz zaman, başarılı olmamak için bir sebep göremiyorum. Bundan sonraki katılacağımız turnuvada da başarılı olacağımızı düşünüyorum. Almanya'yı yenebilme güvenine ulaşan bir takım, diğer tüm rakipler için de aynı şeyi yapacağını düşünecektir. Bu da önemli bir seviyedir."