Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas'tan açık kapı
Giriş Tarihi: 20.11.2023 11:05

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas'tan açık kapı

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas’tan açık kapı

2 milyon Euro'luk zamlı sözleşme teklifini reddeden Anastasios Bakasetas, Yunanistan-Yeni Zelanda karşılaşmasından sonra Trabzonspor'daki durumuyla ilgili yöneltilen soruya cevap verdi.

2 milyon euroluk zamlı sözleşme teklifini reddeden Anastasios Bakasetas, Yunanistan-Yeni Zelanda karşılaşmasından sonra Trabzonspor'daki durumuyla ilgili yöneltilen soruya cevap verdi.

Başarılı on numara, "Takımımla benim aramda olan bir mesele. Bazı tartışmalar olacak. Neler olacağını göreceğiz. Takımdan ayrılıp ayrılmayacağıma dair kesin bir şey söylemem. Şu anda net değil" şeklinde konuştu.

Ocak 2021'de 3 milyon euro bedelle Bordo-Mavili takıma gelen Yunan yıldız, 113 maçta 31 gol atıp 22 asist üretti. (Akşam)

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Özel Türkiye düşmanının önünde eğildi! CHP'de zihniyet değişmedi: HDP ile kol kola poz!
Kilosu tam tamına 250 bin TL! Duyan oraya koştu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Teletubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür?
Zonguldak'ta Türk gemisi fırtına nedeniyle battı! Bir gemi de karaya oturdu
İsrail ve Hamas anlaştı mı? ABD'den esir takası açıklaması
Lale Orta’dan yasak aşk iddiasına ‘namus’ şikayeti! “Namusuma iftira attı, onurumu rencide etti”
Gazze'de acı bilanço! Katil İsrail'in öldürdüğü Filistinli sayısını açıkladılar
Gerçeğin şafağı
Netanyahu'nun yalanını İsrail basını ortaya çıkardı: Kendi vatandaşlarını vurmuş
ARKADAŞINA GÖNDER
TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas'tan açık kapı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA